نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط
كل مصوّر في النار.. الإفتاء توضح هل التصوير حرام شرعًا أم جائز
رابط الاستعلام عن محالفات المرور وطرق السداد الرسمية
علاء عبد العال يطلب دعم جماهير غزل المحلة قبل مواجهة البنك الأهلي
وساطة ترامب بين أرمينيا وأذربيجان تنهي الصراع على إقليم ناجورنو كاراباخ
طريقة عمل سموثي الفراولة والموز .. مشروب رائع للصيف والدايت
قدماك لا تكذبان .. تعطي إشارات صامتة لمشاكل صحية خطيرة
إسلام صادق يشيد بـ لاعبين في فوز الزمالك أمام سيراميكا.. ماذا قال؟
عودة الثقة ..عمرو الدردير يعلق على فوز الزمالك على سيراميكا
بالمدفعية ..قوات الإحتلال تقصف منطقة السطر الغربي في خان يونس
حميد الشاعري يشعل حفل العلمين بدويتوهات مع هيثم نبيل وسالي سليمان ودنيا عادل
iOS 26 يضيف ميزة "ابحث كما تتحدث" إلى خرائط أبل

iOS 26
احمد الشريف

تواصل أبل توسيع قدرات البحث الذكي في تطبيقاتها، وهذه المرة جاء الدور على خرائط أبل في نسخة iOS 26 بيتا. 

الميزة الجديدة، التي ظهرت سابقًا في تطبيقات مثل App Store والموسيقى والصور وApple TV، تحمل اسم "Search The Way You Talk" أو "ابحث كما تتحدث"، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم أسلوبك الطبيعي في طرح الأسئلة.

كيف تعمل الميزة؟

بدلًا من البحث بكلمات مفتاحية محدودة، يمكن للمستخدم كتابة أو نطق استفساره بصيغة طبيعية كما لو كان يتحدث مع شخص آخر. مثلًا، بدلًا من كتابة "مطاعم مفتوحة حتى وقت متأخر"، يمكنك أن تقول:"أرني مطاعم إيطالية بتقييمات عالية، بها جلسات خارجية، وتفتح بعد الساعة 10 مساءً"، وسيقوم التطبيق بفهم طلبك الكامل دون الحاجة إلى استخدام الفلاتر يدويًا.

الميزة وصلت على ما يبدو عبر تحديث خلف الكواليس من أبل مع إصدار iOS 26 Developer Beta 5، دون أي إعلان رسمي من الشركة، سوى إشعار داخل التطبيق بعنوان "Search The Way You Talk" يوضح للمستخدمين طريقة الاستفادة منها.

لماذا هي مهمة؟

قد لا تكون هذه الميزة السبب الذي يجعلك تنتظر بفارغ الصبر إصدار iOS 26، لكنها ستجعل تجربة البحث عن الأماكن أكثر سرعة وسلاسة، خصوصًا لمن يعتمدون على خرائط أبل في العثور على مواقع جديدة أو خيارات طعام وترفيه تناسب احتياجاتهم الدقيقة.

اللافت أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة في تطبيق الصور مع إطلاق Apple Intelligence في iOS 18، والآن يبدو أن أبل توسع تطبيقاتها لتشمل خرائطها أيضًا.

iOS 26 Apple TV نسخة iOS 26

