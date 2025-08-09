iOS 26 يضيف ميزة "ابحث كما تتحدث" إلى خرائط أبل

تواصل أبل توسيع قدرات البحث الذكي في تطبيقاتها، وهذه المرة جاء الدور على خرائط أبل في نسخة iOS 26 بيتا.

الميزة الجديدة، التي ظهرت سابقًا في تطبيقات مثل App Store والموسيقى والصور وApple TV، تحمل اسم "Search The Way You Talk" أو "ابحث كما تتحدث"، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي لفهم أسلوبك الطبيعي في طرح الأسئلة.

كيف تعمل الميزة؟

بدلًا من البحث بكلمات مفتاحية محدودة، يمكن للمستخدم كتابة أو نطق استفساره بصيغة طبيعية كما لو كان يتحدث مع شخص آخر. مثلًا، بدلًا من كتابة "مطاعم مفتوحة حتى وقت متأخر"، يمكنك أن تقول:"أرني مطاعم إيطالية بتقييمات عالية، بها جلسات خارجية، وتفتح بعد الساعة 10 مساءً"، وسيقوم التطبيق بفهم طلبك الكامل دون الحاجة إلى استخدام الفلاتر يدويًا.

الميزة وصلت على ما يبدو عبر تحديث خلف الكواليس من أبل مع إصدار iOS 26 Developer Beta 5، دون أي إعلان رسمي من الشركة، سوى إشعار داخل التطبيق بعنوان "Search The Way You Talk" يوضح للمستخدمين طريقة الاستفادة منها.

لماذا هي مهمة؟

قد لا تكون هذه الميزة السبب الذي يجعلك تنتظر بفارغ الصبر إصدار iOS 26، لكنها ستجعل تجربة البحث عن الأماكن أكثر سرعة وسلاسة، خصوصًا لمن يعتمدون على خرائط أبل في العثور على مواقع جديدة أو خيارات طعام وترفيه تناسب احتياجاتهم الدقيقة.

اللافت أن هذه الميزة ظهرت لأول مرة في تطبيق الصور مع إطلاق Apple Intelligence في iOS 18، والآن يبدو أن أبل توسع تطبيقاتها لتشمل خرائطها أيضًا.