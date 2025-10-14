أحمد خالد موسي يعلن بدء تصوير فيلم شمس الزناتي

أعلن المخرج أحمد خالد موسي انطلاق تصوير فيلم “شمس الزناتي” من بطولة الفنان محمد عادل إمام ،وذلك بعد فترة من الأزمات التى تعرض لها الفيلم قبل انطلاقة تصويره ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك أحمد خالد موسي صورة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تكشف عن بدء انطلاق تصوير العمل .

أبطال فيلم شمس الزناتي

يشارك في بطولة فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

وكان شارك المخرج احمد خالد موسي فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل “العتاولة٢” والذى حقق نجاحا كبيرا.

أبطال مسلسل العتاولة

يشارك في بطولة مسلسل العتاولة 2 مجموعة الأبطال الرئيسيين من الجزء الأول من المسلسل وهم طارق لطفي، وأحمد السقا، وباسم سمرة، زينة، وهدى الأتربي، مريم الجندي، وانضم إلى أحداث مسلسل العتاولة 2 مجموعة من الأبطال الجدد ومنهم فيفي عبده، ونسرين أمين، وعزة مجاهد، ومي القاضي، وثراء الجبيل، والمسلسل من إخراج أحمد خالد موسى.

قصة مسلسل العتاولة

كشف برومو مسلسل العتاولة 2 عن إضافة خط درامي جديد بالعمل، سيزيد بعدا جديا لقصة الصراع بين العتاولة وعيسى الوزان، مع الحفاظ على السياق الكوميدي والاجتماعي في المسلسل، وأثار ظهور فيفي عبده في الإعلان الترويجي للمسلسل حماسة الجمهور لمتابعة المسلسل، خاصة وأنه يبدو أن دورها يحمل طابعا كوميديا.