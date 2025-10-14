قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"

حالة جوية مضطربة
حالة جوية مضطربة
محمد على

أدت الأمطار والفيضانات في المكسيك خلال الأيام الماضية إلى مقتل 64 شخصا على الأقل وفقا للهيئة الوطنية للحماية المدنية فيما تجاهد القوات المعنية بالإنقاذ للوصول للضحايا وإغاثة المتضررين.


قالت منسقة الحماية المدنية لورا فيلاسكيث ألثوا ، أن الضحايا سجلوا فى ولايات فيراكروز ، وإيدالجو ، وبويبلا وكيريتارو، مشيرة إلى أن هناك 65 شخصا مفقودين حتى الآن فى ولايات ايدالجو وبويبلا.

حدثت الفيضانات بسبب العاصفة المدارية “رايموند” التى تشكلت قبالة سواحل جيريرو .

 تم إنشاء 146 مركز إيواء مؤقت في الولايات الخمس الأكثر تضررا، لتوفير المأوى والخدمات الأساسية والطعام والرعاية الصحية لما يقرب من 5500 شخص.
وفي ولاية بويبلا وحدها، هناك أكثر من 30 ألف متضرر، و16 ألف منزل تضرر بدرجات متفاوتة، بينما تضررت 38 بلدية بشدة، وانقطعت الاتصالات عن 91 منطقة محلية،  أما في فيراكروز، فتقدر السلطات تضرر نحو 30 ألف منزل،  فيما لجأ أكثر من 2800 شخص إلى 50 مركز إيواء مؤقت.


وأظهرت الصور التي نشرها الجيش المكسيكى أظهرت عمليات إجلاء للسكان عبر قوارب مطاطية، ومنازل غمرها الطين بالكامل، وعناصر الإنقاذ وهم يسيرون بصعوبة في شوارع غمرتها المياه حتى الخصر.


من جانبها، بدأت الرئيسة كلوديا شينباوم جولة ميدانية في المناطق الأكثر تضررًا، واستهلت زيارتها من مدينة هواوتشينانجو   فى ولاية بويبلا، مؤكدة أن حكومتها لن تترك أحدًا دون مساعدة، وأعلنت عن بدء تنفيذ إحصاء شامل للأضرار لتحديد حجم الدعم المطلوب للأسر المنكوبة.


وأضافت أن لجنة الطوارئ حالة انعقاد دائم لمساعدات مالية ومادية لإعادة إعمار المنازل المتضررة واستعادة الحياة تدريجيا فى المناطق المنكوبة.
 

