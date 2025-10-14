قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
أخبار العالم

"الطاقة الدولية" تتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي فائضا هائلا عام 2026

أ ش أ

تواجه سوق النفط العالمية فائضا أكبر العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا مع قيام منتجي ومنافسي أوبك+ برفع الإنتاج فيما لا يزال الطلب بطيئا. 


ووسعت أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية - التي تقدم المشورة للدول الصناعية - توقعاتها لفائض عام 2026 من حوالي 3.3 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وسيكون فائض قدره أربعة ملايين برميل يوميا مساويا لنحو 4% من الطلب العالمي وهو أكبر بكثير من توقعات المحللين الآخرين.


وتضيف أوبك+ المزيد من الخام إلى السوق بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مقررا في السابق.


ويزيد العرض الإضافي من المخاوف من تخمة وتؤثر على أسعار النفط هذا العام.


وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يرتفع العرض بشكل أسرع بكثير من الطلب .. وتتوقع هذا العام أن يرتفع الإمدادات ثلاثة ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 2.7 مليون برميل يوميا في السابق.


وأضافت أن الإمدادات سترتفع العام المقبل 2.4 مليون برميل يوميا أخرى.


كما خفضت الوكالة اليوم /الثلاثاء/ توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام إلى 710 آلاف برميل يوميا بانخفاض 30 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة مشيرة إلى خلفية اقتصادية أكثر تحديا.


وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري "سيظل استخدام النفط ضعيفا خلال الفترة المتبقية من 2025 وفي 2026 مما يؤدي إلى مكاسب سنوية متوقعة بنحو 700 ألف برميل يوميا في العامين الجاري والمقبل ".
 

