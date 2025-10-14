"الطاقة الدولية" تتوقع أن يشهد سوق النفط العالمي فائضا هائلا عام 2026

تواجه سوق النفط العالمية فائضا أكبر العام المقبل يصل إلى أربعة ملايين برميل يوميا مع قيام منتجي ومنافسي أوبك+ برفع الإنتاج فيما لا يزال الطلب بطيئا.



ووسعت أحدث توقعات وكالة الطاقة الدولية - التي تقدم المشورة للدول الصناعية - توقعاتها لفائض عام 2026 من حوالي 3.3 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وسيكون فائض قدره أربعة ملايين برميل يوميا مساويا لنحو 4% من الطلب العالمي وهو أكبر بكثير من توقعات المحللين الآخرين.



وتضيف أوبك+ المزيد من الخام إلى السوق بعد أن قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرون تخفيف بعض تخفيضات الإنتاج بسرعة أكبر مما كان مقررا في السابق.



ويزيد العرض الإضافي من المخاوف من تخمة وتؤثر على أسعار النفط هذا العام.



وبحسب وكالة الطاقة الدولية، يرتفع العرض بشكل أسرع بكثير من الطلب .. وتتوقع هذا العام أن يرتفع الإمدادات ثلاثة ملايين برميل يوميا ارتفاعا من 2.7 مليون برميل يوميا في السابق.



وأضافت أن الإمدادات سترتفع العام المقبل 2.4 مليون برميل يوميا أخرى.



كما خفضت الوكالة اليوم /الثلاثاء/ توقعاتها لنمو الطلب العالمي هذا العام إلى 710 آلاف برميل يوميا بانخفاض 30 ألف برميل يوميا عن التوقعات السابقة مشيرة إلى خلفية اقتصادية أكثر تحديا.



وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير شهري "سيظل استخدام النفط ضعيفا خلال الفترة المتبقية من 2025 وفي 2026 مما يؤدي إلى مكاسب سنوية متوقعة بنحو 700 ألف برميل يوميا في العامين الجاري والمقبل ".

