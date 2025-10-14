الوكيل: التوازن بين الخبرة والحداثة أساس نجاح الشركات ونمو الاقتصاد الوطني

رحّب أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، بـ محمد جبران وزير العمل، خلال لقائه اليوم في مقر الاتحاد، مؤكداً أن الاتحاد يمثل أكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومستثمر ومؤدي خدمات يساهمون بما يزيد على 80% من الناتج المحلي والتوظيف في مصر.

وأكد الوكيل في كلمته أن العاملين يمثلون شريكاً أساسياً لأي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية إلى جانب الدولة، مشيراً إلى أن نجاح المؤسسات يعتمد على التوازن بين الخبرة المتراكمة لدى الرعيل الأول من المؤسسين والمديرين، والأفكار والأساليب الحديثة التي يتميز بها الجيل الجديد من العاملين.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الشركات التي يطغى فيها أحد الجانبين على الآخر — سواء الخبرة دون تجديد، أو الحداثة دون خبرة — تواجه تحديات في الاستمرار والنمو، بينما تنجح وتزدهر تلك التي تحقق التكامل بين الأجيال في الفكر والإدارة واستخدام التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الوكيل إلى أن مؤتمر اليوم يناقش سبل تحقيق “التحديث المعتمد على الخبرة”، بمشاركة نخبة من خبراء الموارد البشرية، مؤكداً أن توصيات المؤتمر سيكون لها أثر كبير في دعم نمو الشركات المصرية، وزيادة دخول العاملين، وتوفير المزيد من فرص العمل الكريمة للشباب، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.