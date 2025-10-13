الغرف التجارية والسلاسل الكبرى تؤكد دعمها الكامل لجهود الدولة في ضبط الأسواق

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة لضمان توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار عادلة.

وأشاد الوكيل بسياسات وزارة التموين التي تقوم على مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، لافتًا إلى أن المرونة التي تتبعها الوزارة تسهم في تحقيق التوازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.

كما أعلنت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها “سعودي ماركت” و“هايبر وان” و“فتح الله ماركت”، عن تطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز المعروض من السلع الغذائية وتنشيط حركة البيع والشراء.

وأكد ممثلو السلاسل التجارية أن هذه الخطوات تسهم في رفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق خلال الفترة المقبلة.