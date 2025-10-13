وزير التموين يبحث مع الغرف التجارية آليات ضبط الأسواق وتوافر السلع

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الأمين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.

جاء الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضمان استقرار الأسواق وتوفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد الوزير أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أولوية قصوى، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع، وأن التنسيق المستمر بين الوزارة والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والتوازن في السوق المحلي.