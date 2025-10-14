قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025

عبد العزيز جمال

تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها في التحول الرقمي وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين، حيث أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن إتاحة عدد كبير من الوسائل الإلكترونية لسداد فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025 دون الحاجة إلى انتظار المحصل أو زيارة الفروع، في إطار خطة الوزارة لتوسيع قاعدة الخدمات الرقمية وتسهيل إجراءات الدفع على المواطنين في مختلف المحافظات.

سداد فاتورة الكهرباء إلكترونيًا دون محصل

أتاحت الوزارة أكثر من تسع طرق رسمية ومعتمدة يمكن من خلالها سداد فواتير الكهرباء الشهرية بشكل آمن وسهل، سواء من خلال الإنترنت أو عبر المحافظ الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي.

وتأتي هذه الوسائل كالتالي:

أولًا: عبر الموقع الإلكتروني للشركة القابضة لكهرباء مصر، والذي يتيح للمواطنين إمكانية الاستعلام وسداد الفاتورة إلكترونيًا من خلال الرابط الرسمي: الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ثانيًا: من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، التي تقدم جميع خدمات الكهرباء مثل الاستعلام، تقديم الشكاوى، وسداد الفواتير عبر الرابط: المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ثالثًا: عن طريق منافذ التحصيل الإلكتروني المنتشرة في جميع المحافظات، والتي يزيد عددها عن 60 ألف مركز تحصيل وتشمل:

  • مكاتب البريد المصري
  • مصاري
  • Bee
  • أمان
  • وقتي
  • تمام
  • سداد
  • ممكن
  • ضامن
  • البنك الزراعي المصري

رابعًا: من خلال شركة فوري، التي تمتلك أكثر من 120 ألف نقطة تحصيل لفواتير الكهرباء على مستوى الجمهورية.

خامسًا: عبر المحافظ البنكية التابعة لـ 12 بنكًا مصريًا، وذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول لكل بنك على (App Store أو Play Store)، وتشمل البنوك التالية:

  • البنك الأهلي المصري
  • بنك مصر
  • بنك الإسكندرية
  • بنك CIB
  • بنك Blom
  • بنك Credit Agricole
  • بنك أبو ظبي الإماراتي
  • بنك عودة
  • بنك الإسكان والتعمير
  • بنك QNB
  • بنك قناة السويس
  • بنك NBK

سادسًا: عبر محافظ شركات المحمول المختلفة، من خلال تحميل تطبيق كل شركة على الهاتف الذكي، سواء من متجر App Store أو Play Store، وتشمل شركات: فودافون كاش، أورنج كاش، اتصالات كاش، ووي باي.

سابعًا: باستخدام تطبيق My Fawry على الهاتف المحمول، والذي يمكن تحميله من المتاجر الإلكترونية الرسمية، ويتيح سداد الفواتير بخطوات بسيطة دون الحاجة للتوجه لأي مكان.

ثامنًا: من خلال ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك المشاركة في الخدمة، والتي يصل عددها إلى 10 آلاف ماكينة منتشرة في أنحاء الجمهورية، تتيح للمواطنين سداد الفواتير مباشرة باستخدام بطاقة الخصم أو الائتمان.

تاسعًا: عن طريق تطبيق "سهل" الإلكتروني، الذي يتيح سداد فاتورة الكهرباء عبر الإنترنت بسهولة من خلال الهاتف المحمول بعد تحميله من (App Store أو Play Store).

دعم التحول الرقمي في قطاع الكهرباء

تأتي هذه الخطوة في إطار خطة وزارة الكهرباء لدعم التحول الرقمي الكامل للقطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير آليات الدفع الإلكتروني وتوسيع قنوات التحصيل الرقمية التي تقلل من التعاملات الورقية وتحد من الازدحام في مكاتب الكهرباء.


وأكدت الوزارة أن استخدام هذه القنوات الإلكترونية لا يقتصر على سداد الفواتير فقط، بل يشمل أيضًا خدمات الاستعلام عن الفواتير، تقديم الشكاوى، وتحديث البيانات الخاصة بالمشتركين.

تحذير من المواقع غير الرسمية

كما شددت وزارة الكهرباء على ضرورة التأكد من استخدام الروابط الرسمية المعتمدة فقط أثناء السداد الإلكتروني، محذّرة من التعامل مع أي مواقع أو تطبيقات مجهولة قد تستغل المواطنين، مؤكدة أن جميع المنصات المعتمدة مذكورة عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة للكهرباء.

