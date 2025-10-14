قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دار الإفتاء: صلاة المرأة بالنقاب مكروهة شرعًا إلا لعذر
احتجاج كنسي ضد سياسات ترامب من المهاجرين في شيكاجو
البابا تواضروس: توقيع اتفاقية غزة على أرض مصر سيسجله التاريخ بأحرف من نور
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

غارات روسية على خاركيف تقطع الكهرباء عن 30 ألف شخص

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا
محمد على

قال مسؤولون إن القوات الروسية هاجمت خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، بقنابل موجهة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 30 ألف شخص في ثلاث مناطق، فيما تصدت القوات الروسية لـ40 مسيرة أوكرانية أثناء الليل كانت تهدف لضرب أهداف روسية.

وقال الحاكم أوليه سينييهوبوف، في تغريدة على تطبيق تيليجرام، إن القوات الروسية استخدمت قنابل موجهة لمهاجمة منطقتي نيميشليانسكي وسلوبيدسكي في جنوب شرق المدينة، ومنطقة شيفشينكيفسكي في شمالها.

وصرح العمدة إيهور تيريخوف، في مقابلة تلفزيونية بأن القنابل الثلاث ألحقت أضرارًا بمستشفى وضربت خطوط نقل الكهرباء، وتضرر ما يقرب من 30 ألف مشترك من انقطاع التيار الكهربائي.

وأضاف أن أربعة أشخاص أصيبوا، معظمهم جراء تطاير الزجاج، ونُقل بعض المرضى إلى أجنحة مختلفة.

وقال تيريخوف: "للأسف، تضرر المستشفى بشدة وكان هناك مرضى بداخله.. وأصيب أربعة أشخاص بدرجات متفاوتة، وتحطمت حوالي 200 نافذة".

وأضاف: "تستهدف الهجمات عادةً أهدافًا للطاقة - شبكات توليد ونقل الكهرباء.. والهدف هو إيقاف شبكة نقل الكهرباء عن العمل".

وفي الأسابيع الأخيرة، ركزت القوات الروسية هجماتها على أهداف مرتبطة بشبكة الكهرباء وصناعة الغاز في أوكرانيا مع اقتراب فصل الشتاء في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

أدى هجوم واسع النطاق على كييف ومراكز أخرى الأسبوع الماضي إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتًا عن أكثر من مليون منزل وشركة في جميع أنحاء البلاد، كما تعطلت إمدادات المياه.

وفي مدينة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك الشرقية، أحد الأهداف الرئيسية للتقدم الروسي البطيء عبر المنطقة، قال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة إن هجومًا روسيًا بطائرة بدون طيار يوم الاثنين الماضي أسفر عن مقتل شخصين في سيارتهما.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين الماضي إن قواتها سيطرت على قريتين جديدتين في تقدمها عبر شرق أوكرانيا - إحداهما في منطقة دونيتسك والأخرى بالقرب من كوبيانسك في الشمال الشرقي، وهي مدينة مدمرة إلى حد كبير تتعرض للهجوم منذ أشهر.

غارات روسية خاركيف الكهرباء 30 ألفًا القوات الروسية أوكرانيا أهداف روسية

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب يغازل جورجينا ميلوني

ترامب يغازل جورجينا ميلوني ويخشى نهاية مسيرته السياسية.. ماذا قال لها؟

بحوث الصحراء

بتقنية جيوفيزيائية فرنسية.. "بحوث الصحراء" يُعزز جهود استكشاف الموارد المائية والتوسع الزراعي

وزير الزراعة ونظيره الموريتاني

خطوة مصرية لدعم التنمية بموريتانيا: إنشاء فرع لمركز البحوث الزراعية في نواكشوط

البابا لاون

البابا لاون في رسالة بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي: لنحمل رجاء المسيح إلى أقاصي الأرض

بالصور.. تويوتا تشوق عشاقها لسيارة كورولا جديدة

تويوتا كورولا
تويوتا كورولا
تويوتا كورولا

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية
اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس
لكزس
لكزس

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

