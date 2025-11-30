دمياط تنشر الوعي.. ندوات تثقيفية لـ376 من سكان مناطق الصيادين والأولى بالرعاية

نظَّمت إدارة الإسكان بديوان عام محافظة دمياط، تحت إشراف نهى نبيل مدير الإدارة، ندواتٍ ثقافيةً وتوعويةً على مدار يومين لسكان منطقتي «شمال وجنوب الصيادين» ومنطقة «الأولى بالرعاية» بعزبة البرج، وذلك في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية وتقديم الدعم المستمر للأسر.

وشارك في الندوة عدد من الجهات، حيث قدّمت الأوقاف محاضرة بعنوان «القيم الحضارية والرقي في الإسلام»، وشارك الأزهر الشريف بمحاضرة حول «المسؤولية المجتمعية وأثرها». كما نفّذت وحدة السكان محاضرة عن «مبادرة مستورة» لتمكين المرأة، وقدّمت وحدة تكافؤ الفرص محاضرتين بعنوان «التربية الإيجابية» و«أم واعية… طفل ناجح». وأطلقت مديرية التضامن الاجتماعي محاضرة حول الخدمات المقدَّمة بالقطاع، كما نفّذت ثقافة دمياط محاضرة بعنوان «أهمية التراث المصري وكيفية تناقله».

وشهدت الفعاليات استعراض المسابقات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة (مصر تبدع – مصر ترسم – مصر تقرأ – المبدع الصغير – تطبيق توت)، وشهدت تفاعلًا كبيرًا من الأطفال، إلى جانب فقرات الرسم على الوجوه بألوان علم مصر.

وبلغت المشاركة 94 أسرة بإجمالي 376 فردًا من سكان المنطقة.