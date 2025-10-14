ترامب: لو لم تزور الانتخابات الرئاسية الماضية لتوقفت حرب روسيا وأوكرانيا منذ سنوات

زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مكررا تصريحاته السابقة من أنه إذا كان جاء للرئاسة في عام ٢٠٢٠ لكانت الأمور الآن مختلفة عن الحاصل الآن في العالم.

وذكر أنه لو لم تزور الانتخابات الرئاسية الماضية لتوقفت حرب روسيا وأوكرانيا منذ سنوات.

وأضاف: قبل ذلك أنها لم تكن لتحدث أصلا إذا كان في سدة الحكم في البيت الأبيض.

ويدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال صواريخ توماهوك كروز بعيدة المدى إلى أوكرانيا.

عندما سأله الصحفيون على متن الطائرة الرئاسية يوم الأحد عما إذا كان سيزود كييف بصواريخ توماهوك، أجاب ترامب: "سنرى... ربما". وأضاف أن هذه الصواريخ ستكون "خطوة عدوانية جديدة" في حرب أوكرانيا مع روسيا.

وتأتي هذه التعليقات في أعقاب مكالمة هاتفية جرت بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دعا إلى تقديم دعم عسكري أقوى لشن هجمات مضادة ضد روسيا.

وقال زيلينسكي إنه سيلتقي ترامب في واشنطن يوم الجمعة لإجراء محادثات تركز على الدفاع الجوي والقدرات بعيدة المدى.

وأكد ترامب الزيارة التي ستكون الثالثة للزعيم الأوكراني إلى البيت الأبيض منذ يناير عندما سأله أحد المراسلين عما إذا كان يخطط لاستضافة زيلينسكي يوم الجمعة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال توقف قصير للتزود بالوقود في طريق عودته إلى واشنطن من الشرق الأوسط: "أعتقد ذلك، نعم".

وحذرت موسكو واشنطن في وقت سابق من تقديم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف، قائلة إن ذلك من شأنه أن يتسبب في تصعيد كبير في الصراع ويؤثر على العلاقات الأمريكية الروسية.

ويبلغ مدى صواريخ توماهوك 2500 كيلومتر (1500 ميل)، وهو ما يضع موسكو في متناول أوكرانيا.