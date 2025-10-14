قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رغم الإتفاق .. آليات الاحتلال تطلق النار على منطقة الشاكوش بغزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن منطقة الشاكوش شمالي مواصي رفح جنوبي قطاع غزة شهدت صباح اليوم إطلاق نار من الآليات الإسرائيلية وتحليق لطائرات مسيرة على مستوى منخفض .

يأتي ذلك في أعقاب أتفاق غزة الذي وُقع بالامس في مدينة السلام شرم الشيخ بحضور عدد من قادة وزعماء الدول والذي يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى.

وفي وقت سابق ؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد عناصر حزب الله،وذلك استمرار للانتهاكات الإسرائيلية بحق السيادة اللبنانية.

وبرر جيش الاحتلال اختراقه للبنان وفق زعمه بأن عنصر الحزب كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه هاجم آلية هندسية استخدمها حزب الله لإعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا جنوب لبنان.

قطاع غزة جيش الاحتلال إتفاق غزة وقف إطلاق النار حزب الله شرم الشيخ

