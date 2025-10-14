الأمم المتحدة: خصصنا 20 مليون دولار لتأمين الغذاء والمياه والمأوى في غزة

قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، إنه خصص مبلغًا إضافيًا قدره 11 مليون دولار من صندوق الأمم المتحدة للاستجابة للحالات الطارئة، لصالح جهود الإغاثة في قطاع غزة.

وبذلك تصل المخصصات الإجمالية إلى 20 مليون دولار من أجل توفير الغذاء والماء والمأوى والخدمات الطبية وتشغيل المرافق الحيوية، وفقا لما ذكره المسؤول الأممي.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة يسير على قدم وساق، محققًا تقدمًا ملموسًا، في خطوة جديدة ضمن الخطة الأممية لتكثيف الدعم للسكان المتضررين جراء الحرب.

وأوضح المكتب، في بيان أصدره أمس الاثنين، أنه للمرة الأولى منذ شهر مارس الماضي، دخلت إلى قطاع غزة شحنات من غاز الطهي ومواد غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، فيما واصلت الأمم المتحدة وشركاؤها توزيع المساعدات الإنسانية في مختلف أنحاء القطاع.

وأشار المكتب إلى أن تخفيف القيود على الحركة والوصول في مناطق متعددة مكّن من نقل الإمدادات الطبية والطارئة إلى المناطق الأكثر حاجة إليها، وتقييم الطرق الرئيسية بحثًا عن مخاطر المتفجرات، فضلًا عن دعم الأسر النازحة استعدادًا لفصل الشتاء.

وأضاف أنَّه، في إطار الخطة الأممية للأيام الستين الأولى من وقف إطلاق النار، ستعمل الأمم المتحدة وشركاؤها على توسيع نطاق العمليات لتقديم المساعدات والخدمات المنقذة للحياة إلى كل شخص تقريبًا في أنحاء قطاع غزة.