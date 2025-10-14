قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم: انتظام الدراسة بالمدارس يعكس الجهد المبذول ويؤكد متابعة الأهالي لأبناءهم
الصليب الأحمر يتوجه إلى منطقة كيسوفيم لتسلم جثامين لشهداء فلسطينيين
بوصلة للسلام وإنهاء الحرب.. ماذا قال القادة المشاركون في قمة شرم الشيخ للسلام عن مصر
وزير التعليم يقوم بزيارة مفاجئة لـ6 مدارس بالفيوم لمتابعة انتظام الدراسة
ترامب يزور ماليزيا لحضور توقيع اتفاق سلام تاريخي بين تايلاند وكمبوديا
لطيفة: شكرا للرئيس السيسي على إصراره وحكمته في انجاز اتفاق غزة التاريخي
6 شهور و300 مليار جنيه لتنفيذ خطة إعمار غزة العاجلة.. القصة كاملة
المؤتمر: الرئيس السيسي وضع خريطة طريق لشرق أوسط بلا حروب في قمة شرم الشيخ
جوتيريش يٌشيد بالجهود المصرية للتوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة
رئيس مدغشقر يغادر البلاد بعد احتجاجات جيل زد
أيرلندا تتعهد بملايين الدولارات لجهود إعادة إعمار غزة
حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
التشكيل المتوقع لمواجهة السعودية والعراق.. من يمثل الخليج بالمونديال؟

إسلام مقلد

تتجه أنظار الجماهير العربية، مساء اليوم، إلى ملعب المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، في واحدة من أكثر مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 سخونة وإثارة، لما تحمله من حسابات مصيرية لكلا المنتخبين.

الأخضر السعودي يدخل اللقاء متصدرًا مجموعته بفارق الأهداف عن العراق، إذ يمتلك المنتخبان الرصيد نفسه من النقاط، بعد فوز كل منهما على منتخب إندونيسيا في الجولتين السابقتين، لتكون مواجهة الليلة بمثابة نهائي مبكر يحدد هوية المتأهل المباشر إلى المونديال.

تشكيل السعودية المتوقع

من المنتظر أن يدفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بتشكيلة يغلب عليها الطابع الهجومي، سعيًا لحسم الصدارة مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة، وتضم التشكيلة المتوقعة:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.
وفي الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، ومتعب الحربي.
وفي خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخبيري، ومصعب الجوير.
وفي الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

تشكيل العراق المتوقع

أما المنتخب العراقي بقيادة المدرب جراهام أرنولد، فيدخل المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز"، على أمل اقتناص بطاقة التأهل المباشر، ويُنتظر أن يعتمد على تشكيلة مكونة من:
في حراسة المرمى: جلال حسن هاشم.
وفي الدفاع: حسين علي، مناف يونس، ريبين غريب، وميرخاس دوسكي.
وفي خط الوسط: زيدان إقبال، أمير العماري، ويوسف الأمين.
وفي الهجوم: إبراهيم بايش، مهند علي، وبشار رسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وتنقل عبر قناتي "بي إن سبورت 2" و"الكأس 6 HD"، في بث مباشر من أرض الملعب وسط ترقب جماهيري كبير داخل السعودية والعراق.

مواجهة حاسمة

ويكفي المنتخب السعودي التعادل لضمان صدارة المجموعة والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون الحاجة إلى خوض الملحق الآسيوي، بينما لا يملك منتخب العراق سوى خيار الفوز إن أراد خطف بطاقة التأهل المباشر، في ظل تساوي النقاط والاعتماد على فارق الأهداف بين الطرفين.

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزًا صعبًا على إندونيسيا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، فيما فاز العراق بهدف دون رد، ليشتعل الصراع بين الجارين العربيين على القمة.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن من آسيا

وحتى الآن، حسمت 6 منتخبات آسيوية تأهلها إلى المونديال هي: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان، والأردن التي تشارك لأول مرة في تاريخها، بينما يسعى كل من السعودية والعراق لانتزاع المقعدين المتبقيين في المرحلة النهائية من التصفيات.

وتُعد مواجهة الليلة أكثر من مجرد مباراة في التصفيات، فهي اختبار حقيقي لقوة الجيل الحالي من "الأخضر" تحت قيادة رينارد، ولمدى جاهزية "أسود الرافدين" لاستعادة مجدهم القاري، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، حيث الفوز وحده هو الطريق إلى المونديال.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بالبنوك اليوم الثلاثاء

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف تكلفة إعادة إعمار غزة

أرشيفية

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن حجم الضرر في قطاع غزة بسبب الحرب

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: نتوقع اكتشاف جثث كثيرة خلال إزالة الحطام في غزة

بالصور

فولفو تودع أشهر سياراتها فجأة.. ما السبب؟

الأكاديمية العسكرية تختتم الملتقى العلمي والفني لمدربي المشروع القومي للياقة البدنية

شاهد| أول توكتوك كهربائي ياباني من ودايهاتسو.. سعر ومواصفات

متى تتحول الحموضة إلى خطر حقيقي؟ 8 علامات لا يجب تجاهلها

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

