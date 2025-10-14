التشكيل المتوقع لمواجهة السعودية والعراق.. من يمثل الخليج بالمونديال؟

تتجه أنظار الجماهير العربية، مساء اليوم، إلى ملعب المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخب السعودي ونظيره العراقي، في واحدة من أكثر مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 سخونة وإثارة، لما تحمله من حسابات مصيرية لكلا المنتخبين.

الأخضر السعودي يدخل اللقاء متصدرًا مجموعته بفارق الأهداف عن العراق، إذ يمتلك المنتخبان الرصيد نفسه من النقاط، بعد فوز كل منهما على منتخب إندونيسيا في الجولتين السابقتين، لتكون مواجهة الليلة بمثابة نهائي مبكر يحدد هوية المتأهل المباشر إلى المونديال.

تشكيل السعودية المتوقع

من المنتظر أن يدفع الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بتشكيلة يغلب عليها الطابع الهجومي، سعيًا لحسم الصدارة مبكرًا دون الدخول في حسابات معقدة، وتضم التشكيلة المتوقعة:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي.

وفي الدفاع: سعود عبد الحميد، جهاد ذكري، حسان تمبكتي، ومتعب الحربي.

وفي خط الوسط: ناصر الدوسري، عبد الله الخبيري، ومصعب الجوير.

وفي الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، وسالم الدوسري.

تشكيل العراق المتوقع

أما المنتخب العراقي بقيادة المدرب جراهام أرنولد، فيدخل المباراة بشعار "لا بديل عن الفوز"، على أمل اقتناص بطاقة التأهل المباشر، ويُنتظر أن يعتمد على تشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: جلال حسن هاشم.

وفي الدفاع: حسين علي، مناف يونس، ريبين غريب، وميرخاس دوسكي.

وفي خط الوسط: زيدان إقبال، أمير العماري، ويوسف الأمين.

وفي الهجوم: إبراهيم بايش، مهند علي، وبشار رسن.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة والرياض، وتنقل عبر قناتي "بي إن سبورت 2" و"الكأس 6 HD"، في بث مباشر من أرض الملعب وسط ترقب جماهيري كبير داخل السعودية والعراق.

مواجهة حاسمة

ويكفي المنتخب السعودي التعادل لضمان صدارة المجموعة والتأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 دون الحاجة إلى خوض الملحق الآسيوي، بينما لا يملك منتخب العراق سوى خيار الفوز إن أراد خطف بطاقة التأهل المباشر، في ظل تساوي النقاط والاعتماد على فارق الأهداف بين الطرفين.

وكان المنتخب السعودي قد حقق فوزًا صعبًا على إندونيسيا بنتيجة 3-2 في الجولة الماضية، فيما فاز العراق بهدف دون رد، ليشتعل الصراع بين الجارين العربيين على القمة.

المنتخبات المتأهلة حتى الآن من آسيا

وحتى الآن، حسمت 6 منتخبات آسيوية تأهلها إلى المونديال هي: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، أوزبكستان، والأردن التي تشارك لأول مرة في تاريخها، بينما يسعى كل من السعودية والعراق لانتزاع المقعدين المتبقيين في المرحلة النهائية من التصفيات.

وتُعد مواجهة الليلة أكثر من مجرد مباراة في التصفيات، فهي اختبار حقيقي لقوة الجيل الحالي من "الأخضر" تحت قيادة رينارد، ولمدى جاهزية "أسود الرافدين" لاستعادة مجدهم القاري، في مباراة لا تحتمل القسمة على اثنين، حيث الفوز وحده هو الطريق إلى المونديال.