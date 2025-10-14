قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

احتفلت القوات الجوية بعيدها الثالث والتسعين على نشأتها والذى يواكب أيضاً ذكرى معركة المنصورة الجوية عام 1973.

وخلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عُقد بمناسبة الاحتفال، أكد اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية أن رجال القوات الجوية يحملون على عاتقهم أمانة حماية سماء الوطن وبسط السيطرة الجوية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية.

كما هنأ رجال القوات الجوية من مختلف تخصصاتهم بعيدهم، مشيراً إلى أن رجال القوات الجوية سطروا واحدة من أعظم دروس القتال الجوي التى برهنت على كفائتهم القتالية ومهاراتهم الإستثنائية حينما حاول العدو الهجوم على القواعد الجوية فى يوم 14 أكتوبر عام 1973، فتفاجأ بنسور القوات الجوية تلقنه درساً قاسياً لن يمحى من ذاكرته رغم تفوقه النوعى والكمى تصدت له فى أطول معركة جوية إمتدت لأكثر من 50 دقيقة وسميت “معركة المنصورة الجوية”، وكان ذلك اليوم نبراسا وعيدا يضئ طريق العزة والكرامة لمن يحمل أمانة الدفاع عن الوطن من بعدهم لتظل راية الوطن عالية خفاقة .

وأكد قائد القوات الجوية على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة فى تطوير وتحديث القوات الجوية بإنضمام أحدث طرازات الطائرات التى تعزز من إمكاناتها وقدراتها القتالية للحفاظ على أمن مصر وإستقرارها ضد كافة التهديدات .

يأتي ذلك تزامنا مع إحتفال مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لإنتصارات أكتوبر المجيدة.