رئيس الوزراء يشهد التشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل مراحل الاختبار والتشغيل التجريبي لمحطة الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية المقامة في مدينة بدر.

واستمع مدبولي لشرح حول تشغيل المحطة والذي يهدف إلى ربط الشبكة الكهربائية المصرية بالشبكة الكهربائية السعودية على التوتر المستمر 500 ك.ف. ثنائي القطبية من محطة تحويل بدر إلى محطة تحويل شرق المدينة المنورة مروراً بمحطة تحويل تبوك في المملكة العربية السعودية بطول 1320 كم، وبقدرة نقل تبلغ حوالي 3000 م.و.

وسيؤدي المشروع إلى ربط أكبر منظومتين كهربائيتين في الوطن العربي تزيد قدرتهما الإجمالية عن حوالي 90 ألف م.و.