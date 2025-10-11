مدبولي: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الدولة المصرية نجحت في الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة ووقف معاناة الشعب الفلسطيني.

ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية

وأشار رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب تفقده عددا من المشروعات بمحافظة القليوبية: أكدنا ثوابت الموقف المصري برفض تصفية القضية الفلسطينية وعدم تهجير الشعب الفلسطيني

إشادات دولية بالدور المصري الكبير

وأوضح رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك إشادات دولية بالدور المصري الكبير للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.