المنفى الذهبي.. بشار الأسد يعيش في برج فاخر بموسكو تحت رحمة بوتين
انتشال 11 جثمانا من مناطق متفرقة في قطاع غزة
وزير الرياضة يزور حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية
أول قرار من حفيد الفايكنج قبل مواجهة الأهلي وبطل بوروندي بدوري الأبطال
أسفرت عن مصرع 23 شخصا.. طالبان تتبنى هجمات عنيفة في باكستان
طوله 90سم ..تفاصيل العثور على تمساح نيلي صغير بمنطقة حدائق الأهرام
بالإجماع.. انتخاب مصر رئيساً لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
حماس: لن نسلم سلاحنا بالكامل وسنمنحه إلى جيش دولة فلسطين
مصدر يكشف موقف ثنائي هجوم الزمالك من لقاء ديكيداها الصومالي
مؤسسات إعلامية دولية تطالب إسرائيل بالسماح للصحفيين بدخول غزة
نادي الزوراء العراقي يعلن التعاقد مع عماد النحاس.. تعرف على موعد وصوله
شتاء مختلف يلوح في الأفق... هل تعود ظاهرة النينيا هذا العام؟
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مدبولي: الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور، ا بمحافظة القليوبية.

وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن زيارة اليوم للمصنع  تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة،  مؤكداً أن الدولة لا  تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.

من جانبه، أوضح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات الهامة، لاسيما المصانع العاملة في مجالات إنتاج منتجات الألبان، حيث تتمتع مصر بقدرة تنافسية كبيرة، وتتميز منتجاتها بالجودة العالية، مُشيراً في هذا الإطار إلى النجاح الملموس الذي حققته المنتجات المصرية بمُختلف الأسواق العربية والإفريقية والعالمية.

وخلال جولته بالمصنع، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المُختلفة وخط الإنتاج المُتكامل بالمصنع  المُتخصص في صناعة الجبن الأبيض، حيث تم مشاهدة مراحل الانتاج، والبسترة، والترشيح، وإضافة الملح وغيره من المكونات، ثم مرحلة اللبن المُركز ودفعه نحو مرحلة صناعة الجبن، كما تم تفقد صالة الإنتاج، والمرور على ماكينات "التترا باك"، وماكينات التجميع، والتغليف، والطباعة، ومعرض منتجات الشركة المعدة للسوق المحلية والتصدير.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من  رئيس مجلس إدارة الشركة والذي أشار إلى أن الشركة هي إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الغذائية، وتعمل في مجال إنتاج الألبان والأجبان والعصائر، وتقع على مساحة ٢٦ ألف متر مربع، لافتاً إلى أن الشركة أُنشئت في عام ١٩٩٦، وتم بدء الانتاج في عام ١٩٩٨، مُنوهاً إلى أنها تمتلك حصة تسويقية في السوق المصرية تبلغ حوالي ٤٠% من منتجات الأجبان.

وأضاف أن الشركة تقوم بتصدير منتجاتها إلى حوالي ٣٥ دولة مثل: روسيا، وأذربيجان، وجنوب أفريقيا، وتايلاند، ودول الخليج العربي، بالإضافة إلى عدد من الدول الإفريقية مثل: تشاد، والسنغال، ...وغيرهما.

ولفت إلى أن منتجات الشركة تتميز بجودتها العالية حيث حصلت على شهادات الأيزو للجودة، وشهادة الجودة المصرية والإماراتية، فضلاً عن تواجد منتجات الشركة ضمن "القائمة البيضاء" للهيئة القومية لسلامة الغذاء، منوهاً كذلك إلى حرص الشركة على الالتزام بقواعد ومعايير السلامة والصحة المهنية.

كما أشار إلى أن الشركة يعمل بها حوالي ٢٦٠٠ عامل، ولديها شبكة توزيع ضخمة تُغطي جميع محافظات الجمهورية، من خلال "السيارات المُبردة" التي تقوم بنقل وتوزيع مُختلف مُنتجات الشركة لمنافذ البيع والأسواق التجارية، هذا إلى جانب الوكلاء الموجودين بجميع أنحاء الجمهورية.

