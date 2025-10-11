قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب والجنائية الدولية.. هل يسقط وقف الحرب بغزة مذكرات التوقيف بحق نتنياهو وجالانت؟
حافز استثنائي لعمال مصانع الأسمنت احتفالا بذكرى نصر أكتوبر
رئيس جامعة أسوان: نعمل على أن نكون نموذجا يحتذى به في الجمال والنظام
مكاسب كثيرة.. خبير اقتصادي يكشف أهمية رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B
غزة.. العثور على جثـ.ـث متحللة في مناطق انسحب منها الجيش الإسرائيلي
مقرر أممي: وقف إطلاق النار في غزة خطوة مهمة ويجب الإسراع في إعادة الإعمار
رئيس الوزراء من افتتاح مستشفى طوخ: خدمة محدودي الدخل لها الأولوية لدينا
وزير الخارجية الأسبق: قمة شرم الشيخ نقطة انطلاق لمستقبل أفضل لغزة
مقرر أممي: الفلسطينيون يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبل غزة بعيدًا عن أي وصاية خارجية
الحناوي: اتفاق شرم الشيخ ينقذ غزة من نيران الحرب ويفتح باب الأمل للفلسطينيين
الخبر أسعدنا.. إلهام شاهين توجه رسالة لـ إيناس الدغيدي بمناسبة زواجها
اختيار محمد عبدالله عضواً بلجنة صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي
توك شو

مدبولي: نجحنا في التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة.. وموقف مصر ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً اليوم عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، استعرض خلاله آخر مستجدات الجهود المصرية في الملف الفلسطيني، وجهود الحكومة في دعم المشروعات القومية بالمحافظة.

أكد رئيس الوزراء أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، بما يضمن وقف معاناة الشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية للوصول إلى القطاع، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة تحركات مكثفة واتصالات دبلوماسية قادتها الدولة المصرية على أعلى مستوى خلال الأيام الماضية.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية 

وشدد مدبولي على أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، قائلاً: "نرفض تماماً أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكداً أن مصر تعمل دوماً على تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إشادات دولية واسعة بالدور المصري الكبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المجتمع الدولي يثمن الجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

وفي ختام كلمته، أوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن جولاته الميدانية تهدف إلى متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام استكمال العمل بالمشروعات.

الحكومة مدبولي مجلس الوزراء غزه اتفاق غزة

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

سورة الرحمن عروس القرآن

لماذا سميت سورة الرحمن بعروس القرآن؟.. 5 أسباب عليك معرفتها

ذنوبك من الأرض إلى السماء

إذا كانت ذنوبك من الأرض إلى السماء.. علي جمعة: بعملين تكفرها كلها

جانب من الاجتماع

وزير الصحة يبحث مع فريدنزدورف الدولية تعزيز دعم الأطفال متضرري الحروب

حد

لأول مرة .. إتاحة تحويلات بنكية بحد يومى 10 ملايين جنيه

الدكتور علي الغمراوي

هيئة الدواء : الشراكة مهمة وضرورية لدعم مستقبل الصناعة الدوائية

بالصور

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فى عيد ميلاده.. عمرو دياب قصة نجاح من الشرقية إلى العالمية

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

