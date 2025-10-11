مدبولي: نجحنا في التوصل لاتفاق وقف الحرب في غزة.. وموقف مصر ثابت برفض تصفية القضية الفلسطينية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً اليوم عقب جولته التفقدية لعدد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة القليوبية، استعرض خلاله آخر مستجدات الجهود المصرية في الملف الفلسطيني، وجهود الحكومة في دعم المشروعات القومية بالمحافظة.

أكد رئيس الوزراء أن مصر نجحت في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة، بما يضمن وقف معاناة الشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية للوصول إلى القطاع، مشيراً إلى أن هذا النجاح جاء ثمرة تحركات مكثفة واتصالات دبلوماسية قادتها الدولة المصرية على أعلى مستوى خلال الأيام الماضية.

الموقف المصري من القضية الفلسطينية

وشدد مدبولي على أن الموقف المصري من القضية الفلسطينية ثابت وواضح، قائلاً: "نرفض تماماً أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكداً أن مصر تعمل دوماً على تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك إشادات دولية واسعة بالدور المصري الكبير في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن المجتمع الدولي يثمن الجهود التي تبذلها مصر للحفاظ على الاستقرار في المنطقة ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية

وفي ختام كلمته، أوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظات الجمهورية، لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أن جولاته الميدانية تهدف إلى متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع وتذليل أي عقبات أمام استكمال العمل بالمشروعات.