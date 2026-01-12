قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كوب لبن لكل طفل" لتعزيز صحة الأطفال

محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كوب لبن لكل طفل" لتعزيز صحة الأطفال
محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كوب لبن لكل طفل" لتعزيز صحة الأطفال

أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مبادرة مجتمعية رائدة تحت عنوان "كوب لبن لكل طفل"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية التنموية بالمحافظة، وذلك خلال فعالية موسعة استضافتها القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في إطار توجه جاد لدعم صحة الأطفال باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة. 

شهدت الفعالية مشاركة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، وجناب القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والشيخ عبد الناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى جانب نجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، ومحمود الطبرى المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والرائدات الريفيات، والأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من المبادرة. 

 سوء التغذية والتقزم

وأكد محافظ أسيوط أن مبادرة "كوب لبن لكل طفل" تأتي ترجمة عملية لتوجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن التغذية السليمة للأطفال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها سوء التغذية والتقزم وضعف المناعة. وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المبادرة تستهدف دعم الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، من خلال توفير منتجات الألبان بصورة منتظمة، وبالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف المحافظ أن المبادرة تقوم على نموذج تشاركي مستدام يعكس تكامل الجهود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن اختيار «كوب اللبن» عنوانًا للمبادرة يحمل رسالة توعوية واضحة بأهمية الغذاء السليم في بناء طفل صحي قادر على التعلم والنمو المتوازن. ومن جانبها، أعربت نجوى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال، عن اعتزازها بالشراكة مع المحافظة في إطلاق المبادرة، مؤكدة أن "كوب لبن لكل طفل" ليست مجرد مبادرة غذائية، بل رسالة إنسانية تهدف إلى حماية أطفال أسيوط من سوء التغذية، والوصول بالخدمة إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صحة الطفل هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة. 

وفي ختام الفعالية، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير للجمعية وجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات الجادة، وداعيًا إلى تعميم هذا النموذج الناجح من الشراكة المجتمعية من أجل أسيوط خالية من سوء التغذية، ومجتمع صحي قادر على مواصلة مسيرة التنمية. كما قام المحافظ بتسليم دروع تكريم لعدد من الجهات والشخصيات الداعمة، تقديرًا لدورهم المجتمعي وجهودهم الداعمة، كما تم توزيع زجاجات اللبن على الأطفال المتواجدين بالقاعة إيذانًا بالانطلاق الرسمي لمبادرة "كوب لبن لكل طفل"، وسط تفاعل إيجابي من الحضور.

أسيوط مبادرة مجتمعية كوب لبن لكل طفل الجمعيات الأهلية مؤسسات المجتمع المدني صحة الأطفال المشكلات الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شيرين وهاني شاكر

التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

مصر والسنغال

قناة مفتوحة تعلن إذاعة مباراة مصر والسنغال في أمم أفريقيا

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

الدواجن

الفراخ هترخص محدش يخزن.. "منتجي الدواجن" تزف أخبارا سارة للمواطنين

ترشيحاتنا

منتخب مصر

رسميا.. إسبانيا تواجه مصر وديا مارس المقبل

حفيظ دراجي

قبل مواجهة السنغال.. حفيظ دراجي يثني على موقف المصريين مع منتخب الجزائر

بن شرقي

أول تعليق من بن شرقي بعد عودته من الإصابة لتدريبات الأهلي

بالصور

بسبب الأحوال الجوية.. سقوط شجرة و4 أعمدة إنارة بطريق تل القاضي بالشرقية

سقوط شجرة
سقوط شجرة
سقوط شجرة

ورقة لحمة خطيرة جدا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة
ورقة لحمة خطيرة جدًا.. وصفة سريعة بطعم المطاعم في الطاسة

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

وزير الدفاع
وزير الدفاع
وزير الدفاع

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور
بعد أنباء نقل شيرين.. من هي ياسمين شقيقة زينة وصديقة النجمة المقربة؟ صور

فيديو

وزير الدفاع

وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية

بيومي فؤاد

اعتذار علني بعد سنوات خلاف.. بيومي فؤاد يفاجئ محمد سلام على الهواء

حمدى فتحي

محترفان وربع .. تصريح بدأ بأزمة وانتهى بـ إفيه داخل معسكر الفراعنة

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

المزيد