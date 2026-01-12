محافظ أسيوط يطلق مبادرة "كوب لبن لكل طفل" لتعزيز صحة الأطفال

أطلق اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مبادرة مجتمعية رائدة تحت عنوان "كوب لبن لكل طفل"، بالتعاون مع إحدى الجمعيات الأهلية التنموية بالمحافظة، وذلك خلال فعالية موسعة استضافتها القاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وبحضور عدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، في إطار توجه جاد لدعم صحة الأطفال باعتبارها أحد المرتكزات الأساسية للتنمية المستدامة.

شهدت الفعالية مشاركة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ونيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الأقباط الكاثوليك، وجناب القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، والشيخ عبد الناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف، والشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط، إلى جانب نجوى عبد الله رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال بأسيوط، ومحمود الطبرى المدير التنفيذي للجمعية، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، والرائدات الريفيات، والأسر الأولى بالرعاية، والمستفيدين من المبادرة.

سوء التغذية والتقزم

وأكد محافظ أسيوط أن مبادرة "كوب لبن لكل طفل" تأتي ترجمة عملية لتوجهات الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن التغذية السليمة للأطفال تمثل خط الدفاع الأول في مواجهة العديد من المشكلات الصحية، وعلى رأسها سوء التغذية والتقزم وضعف المناعة. وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن المبادرة تستهدف دعم الأطفال من الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، من خلال توفير منتجات الألبان بصورة منتظمة، وبالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف المحافظ أن المبادرة تقوم على نموذج تشاركي مستدام يعكس تكامل الجهود بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني، لافتًا إلى أن اختيار «كوب اللبن» عنوانًا للمبادرة يحمل رسالة توعوية واضحة بأهمية الغذاء السليم في بناء طفل صحي قادر على التعلم والنمو المتوازن. ومن جانبها، أعربت نجوى عبد الله، رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات الأعمال، عن اعتزازها بالشراكة مع المحافظة في إطلاق المبادرة، مؤكدة أن "كوب لبن لكل طفل" ليست مجرد مبادرة غذائية، بل رسالة إنسانية تهدف إلى حماية أطفال أسيوط من سوء التغذية، والوصول بالخدمة إلى مختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. كما أكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، أن المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن الاستثمار في صحة الطفل هو الأساس الحقيقي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ختام الفعالية، وجه محافظ أسيوط الشكر والتقدير للجمعية وجميع الجهات المشاركة، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات الجادة، وداعيًا إلى تعميم هذا النموذج الناجح من الشراكة المجتمعية من أجل أسيوط خالية من سوء التغذية، ومجتمع صحي قادر على مواصلة مسيرة التنمية. كما قام المحافظ بتسليم دروع تكريم لعدد من الجهات والشخصيات الداعمة، تقديرًا لدورهم المجتمعي وجهودهم الداعمة، كما تم توزيع زجاجات اللبن على الأطفال المتواجدين بالقاعة إيذانًا بالانطلاق الرسمي لمبادرة "كوب لبن لكل طفل"، وسط تفاعل إيجابي من الحضور.