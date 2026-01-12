قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسيوط.. حملة لإزالة الإشغالات والتعديات بميدان الشهيد أحمد جلال

إيهاب عمر

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بنطاق حي شرق مدينة أسيوط، وذلك في إطار جهود المحافظة الرامية إلى تيسير حركة المواطنين والمركبات، وتحقيق السيولة المرورية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لرئاسة حي شرق، برئاسة أبو العيون إبراهيم، واصلت شن حملات إزالة إشغالات وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين، والتعديات التي تعوق حركة السير وتشوه المظهر الحضاري للمنطقة، حيث استهدفت الحملة ميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا)، بمشاركة نواب رئيس الحي محمد إسماعيل، وشريف وصفي، وعمرو أبو خطوة، إلى جانب أحمد فكري رئيس قسم الإشغالات، وأحمد زهران مدير المتابعة، وبالتعاون مع شرطة المرافق، وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والأحياء، ومسؤولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية، وشرطة المرافق، للتعامل بحزم مع كافة المخالفات، حفاظًا على المظهر الحضاري، وإعادة الانضباط إلى الشارع، وتحقيق السيولة المرورية بما يضمن سهولة وأمان حركة المواطنين.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس، مشددًا على استمرار الحملات بشكل دوري لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى، وتوفير طرق آمنة خالية من المعوقات.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة، عبر الأرقام (114) و(088/2135858) و(088/2135727)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التابعة لمجلس الوزراء.

أسيوط رفع الإشغالات حرم الطريق حي شرق مدينة أسيوط تحقيق السيولة المرورية حملات إزالة إشغالات الباعة الجائلين

