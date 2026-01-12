قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأرصاد: تحرك الرمال المثارة باتجاه الشرق وتدهور مستوى الرؤية
حسن الخاتمة يهز القلوب.. شاب يفارق الحياة أثناء صلاة الفجر
وزير الدفاع يلتقي وفدا من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية
محمد صلاح يشارك الأساطير في إعلان الكرة الجديدة لدوري أبطال أوروبا
تفاصيل مران الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش بكأس عاصمة مصر
رئيس البورصة المصرية: نستعد لقيد شركات كبيرة وطرح أدوات استثمار جديدة في 2026
القادم أسوأ.. الأرصاد تحذر من رياح وأتربة وتقلبات جوية غدا بهذه المناطق
النقل: طفرة غير مسبوقة في منظومة السكك الحديدية وتطوير 364 محطة ضمن رؤية "مصر 2030"
موعد نهاية العاصفة الترابية وتحسن الأجواء
11 صفحة مزيفة.. وزارة النقل: لا يوجد أي حساب يخص الفريق كامل الوزير على فيسبوك
سكك حديد مصر تفتح 7 مسارات رقمية لحجز التذاكر وتوفر دفعا إلكترونيا شاملا
محافظ الدقهلية يترأس اجتماعًا لمتابعة توصيل المرافق لعمارات مشروع «هابي لاند»

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

ترأس اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال توصيل المرافق لعمارات مشروع «هابي لاند»، وذلك ضمن مكونات المبادرة الرئاسية «تحيا مصر» بمدينة المنصورة.

وناقش المحافظ الموقف التفصيلي لأعمال توصيل المرافق الأساسية للمشروع، وآليات الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق أعلى معايير الجودة الفنية، بما يتناسب مع حجم وأهمية المشروع .

واستعرض محافظ الدقهلية خلال الاجتماع مشروع تأهيل بيارة ومحطة رفع صرف صحي «عزبة عقل»، وخط الانحدار اللازم لربط التصرفات الواردة من أبراج «هابي لاند» الجديدة، وذلك في إطار مشروع «تحيا مصر المنصورة» التابع لوزارة النقل.

كما استعرض دراسة فنية لربط تصرفات الصرف الصحي من الأبراج الجديدة بمحطة الرفع القائمة، كما تم مناقشة التقرير المقدم من استشاري مركز الدراسات والتصميمات، الذي تضمن:

· دراسة مبدئية للوضع الراهن للمنشآت (إنشائيًا، معماريًا، ميكانيكيًا، كهربائيًا).
· تقييم الحالة الفنية للمحطة وتحديد المشكلات القائمة.
· وضع الحلول والمقترحات اللازمة لإعادة التأهيل لرفع الكفاءة.
· ضمان مطابقة المحطة للمواصفات والطاقة التصميمية المطلوبة.
· تحديد التكلفة التقديرية للإجراءات المطلوبة لتشغيل المحطة بكفاءة، بما يسمح باستيعاب التصرفات الجديدة من مشروع «هابي لاند».

وأضاف المحافظ أنه يتم التنسيق مع الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النقل والصناعة، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان؛ لبحث سبل تمويل أعمال رفع كفاءة وتأهيل محطة الرفع.

وشدد “ مرزوق” على أن مشروع «تحيا مصر المنصورة» يحظى باهتمام ودعم خاص من الدولة، لما له من دور محوري في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية، وتحسين الصورة الحضارية لمدينة المنصورة، ودعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن الاهتمام بتوصيل المرافق ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي يأتي في إطار استكمال منظومة المشروعات متعددة الأغراض (سكنية، خدمية، استثمارية) التي يضمها المشروع، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد المحلي.

