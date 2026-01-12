قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ القاهرة: القضية السكانية من أبرز التحديات أمام مسيرة التنمية

أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن القضية السكانية تُعد من أهم التحديات التي تواجه مسيرة التنمية في مصر، لما لها من تأثير مباشر على نتائج الخطط التنموية والمشروعات القومية والخدمية التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في مختلف القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للمجلس الإقليمي للسكان، الذي شهدته المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذي لمؤشرات الخصائص السكانية، والجهود المبذولة في ملف القضية السكانية، وتقييم ما تم تنفيذه باعتباره أحد محاور العمل لتعزيز خطط التنمية البشرية ودفع معدلات النمو الاقتصادي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشهد الاجتماع، الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة ورئيس المجلس القومي للسكان، وهويدا الكاشف مدير فرع المجلس القومي للسكان بالقاهرة، إلى جانب عدد من قيادات المحافظة وممثلي الجهات المعنية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن القضية السكانية تحظى باهتمام كبير من مختلف أجهزة الدولة، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجهود جميع الشركاء العاملين في هذا الملف، وعلى رأسهم المجلس القومي للسكان.

ولفت إلى أن القاهرة تُعد من أكثر المحافظات جذبًا للسكان نظرًا لتوافر فرص العمل ومراكز التعليم والخدمات، حيث يتجاوز عدد سكانها 11 مليون نسمة، ويتردد عليها يوميًا عدد يقارب ذلك الرقم.
وأضاف أن جهود الدولة في تفريغ العاصمة من التكدس، من خلال نقل الوزارات وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، إلى جانب شبكة الطرق القومية الحديثة، كان لها أثر كبير في تخفيف الزحام وتيسير حركة المواطنين، ومنح القاهرة فرصة كبرى لإعادة التخطيط.

وأوضح المحافظ أن الدولة نجحت في القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة، ونقل سكانها إلى مناطق حضارية متكاملة الخدمات، مثل الأسمرات، بما أسهم في تحسين جودة الحياة المقدمة لهم.

وشدد محافظ القاهرة على أهمية تكثيف برامج التوعية بالقضية السكانية من خلال تضافر الجهود مع المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب، ورفع وعي المواطنين بمفاهيم تنظيم الأسرة، ومتابعة مؤشرات الإنجاب والبطالة، ومساندة الأسر في المناطق ذات الكثافات العالية، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تُظهر تحسنًا في معدل الإنجاب بالمحافظة، حيث انخفض من 2.6 إلى 2.2.

كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق الكامل مع الوحدات الصحية لتفعيل عمل العيادات المتنقلة، وتذليل كافة المعوقات التي تواجهها، بما يضمن تقديم خدمات طبية وصحية متكاملة للسكان.

من جانبها، استعرضت الدكتورة عبلة الألفي خلال الاجتماع التحليل الديموجرافي لمحافظة القاهرة، وتطرقت إلى وضع العيادات المتنقلة ومراكز الرعاية الأولية ووسائل تنظيم الأسرة، كما تم استعراض تقرير وحدة السكان بالمحافظة عن العام الماضي، وأبرز الأنشطة الميدانية والمبادرات التي تم تنفيذها.

