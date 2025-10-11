مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات؛ عقب انتهاء زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: أرحب بكم في ختام جولة ميدانية طويلة بمحافظة القليوبية، سعدت فيها برفقة عدد كبير من زملائي الوزراء، وبضيافة المهندس أيمن عطية، محافظة القليوبية، وقبل التحدث عن الزيارة أود التحدث عن 3 موضوعات عامة بقدر كبير من الأهمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أولاً تابع الجميع، نجاح مصر بالتنسيق مع عدد من شركائنا في عملية الوساطة، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا، حيث نجحنا نجاحاً كبيراً في الوصول إلى اتفاق السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، ووقف المعاناة الإنسانية التي عانى منها أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار عامين كاملين.

وأضاف رئيس الوزراء: وهنا أود توجيه كل التحية والشكر والتقدير بالنيابة عن الشعب المصري، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تحمل عبئاً كبير جداً في عملية التفاوض وقيادة كل الجهود المبذولة على مستوى كل الأجهزة، وكذلك الدول الأخرى التي ساعدت في هذا الأمر.

واستطرد: وأتوقف هنا لأوجه رسالة لكل المصريين، حتى نسترجع جميعاً ثوابت الموقف المصري من أول يوم حدثت فيه هذه الأزمة، وكلام رئيس الجمهورية بوضوح بأننا لن نسمح- مهما حدث من ضغوط ومعاناة- بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أشقائنا الفلسطينيين من وطنهم، وكل الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تعرف وتعي جيداً قيمة هذه القضية، وما تمثله بالنسبة لنا جميعاً.

وواصل: ولكن الأهم في هذا الأمر، هو ثوابت الموقف المصري الواضحة، الذي أعلنته من بداية الأزمة وتصميمها وثباتها الراسخ على هذا الموقف على مدار عامين بالرغم من كل حملات التشكيك والتشويه، وأسترجع معكم ما كان يقال على مصر في هذه القضية، وأن مصر لا تساعد، وأنها لا تدعم، والجميع يعلم ما كان يقال في حملات التشويه هذه، والمعروف من الذي يقف خلفها، وهنا أوجه رسالة لكل مصري، شاهدنا موقف وتقدير العالم اليوم، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، بالدور المصري الكبير الذي قمنا به لتحقيق هذا الإنجاز، وبمشيئة الله خلال اليومين القادمين سيشهد العالم كله توقيع هذا الاتفاق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مرة أخرى كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مختلف الجهود المبذولة لتحقيق هذا الاتفاق مع مختلف الشركاء الإقليميين من دولتي قطر وتركيا.

كما وجه رئيس الوزراء أيضاً الشكر والتقدير لأجهزة مصر السيادية التي عملت على مدار الساعة خلال العامين الماضيين، وما تضمن ذلك من مختلف الجهود المبذولة من وساطة، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاولات تقريب وجهات النظر، وصولاً لتحقيق هذا الانجاز، الذي يحتفل به العالم اليوم، داعياً المولى- عز وجل- أن تكتمل الأمور خلال اليومين القادمين على خير.

وخلال كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، التحية والتقدير لفتيات مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، قائلاً:"نحتفل اليوم بالفتاة المصرية"، مُضيفاً: تابعتم خلال ساعات جولة اليوم الطويلة ما لمسناه من الدور المهم للفتاة والمرأة المصرية في مختلف ما تم زيارته وتفقده اليوم من منشآت صناعية، أو تعليمية، أو خدمية، وكذا فى مختلف المشروعات التى تم زيارتها اليوم.

وأعرب عن سعادته برؤية عدد كبير من العاملات بالمصنع الذي تم زيارته اليوم من الفتيات المصريات، وكذلك فى جامعة بنها الأهلية، فالغالبية من الطلبة من الفتيات المصريات.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2024-2025، سجلت ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ نسبة قيد الطالبات 53.5 % مُقارنة بالذكور، وهو ما يشير إلى تجاوز نسبة الطالبات من إجمالي نسبة الطلاب بالجامعات المصرية بمختلف أنواعها.

وأعرب عن سعادته بهذه النسبة، مُجدداً التهنئة والتقدير والاحترام للفتاة المصرية لكل ما تقوم به من إنجاز.

وأضاف: خلال مُناقشتي في مختلف المواقع التي تم زيارتها اليوم لمست المستوى العلمي والثقافي المميز للفتاة المصرية، وكذا مستوى الإنجاز والعمل والجد والاجتهاد والجلد في مختلف مناحي الحياة.

وحول الموضوع الثالث، وهو ملف الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “ستاندر آند بورز”، والتي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت إلى أن الأهم من ذلك، هو ما ذُكر في تقرير “ستاندر آند بورز”، ومبررات هذا الرفع، حيث أشار التقرير إلى اجتياز الدولة المصرية بنجاح شديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة المصرية تنفذ هذا البرنامج بكفاءة، والأوضاع ظهرت بصورة واضحة وجيدة في مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن المؤسسة لديها ثقة- رغم كل التحديات- أن الحكومة المصرية ستظل مُستمرة في تنفيذ هذا البرنامج، وأن العائد من هذا البرنامج سيتعاظم خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة “فيتش”، أشاد بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري، مُؤكداً تعافيه واستعداده لتحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة.