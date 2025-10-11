قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعاون مصري - ألماني ضخم في القطاع السياحي .. تفاصيل
غزة تلتقط أنفاسها.. لحظة دخول المساعدات وعودة الفلسطينيين إلى أراضيهم
برلمانية: دعم المشروعات الصناعية يعزز الإنتاج ويخلق فرص عمل
وول ستريت جورنال تكشف كيف قاد ترامب ودور القاهرة الحاسم إلى اتفاق غزة
هبة جلال: مصر تضع اللمسات الأخيرة للقمة الدولية لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
أحدث ظهور للفنان فاروق فلوكس مع ابنته في النادي الأهلي
أونروا: انهيار منظومة الصحة في غزة و40% فقط من المستشفيات تصمد وسط الدمار
تأبين صنع الله إبراهيم في نقابة الصحفيين بحضور أسرته
خرجنا من ملهى بالعجوزة ورايحين نسهر في دهشور.. اعترافات المتهمين في قضية الفعل الفاضح على المحور
نادي الأسير الفلسطيني: لم يتم تحديد عدد المفرج عنهم من الاحتلال حتى الآن
إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة بالمنيا إلى فضيلة المفتي.. ووالدة الضحايا: لو عدموها 7 مرات مش هيبرد ناري
مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: ستاندر آند بورز وفيتش يثقان في الاقتصاد المصري رغم كل التحديات

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات؛ عقب انتهاء زيارته اليوم إلى محافظة القليوبية لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، وذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: أرحب بكم في ختام جولة ميدانية طويلة بمحافظة القليوبية، سعدت فيها برفقة عدد كبير من زملائي الوزراء، وبضيافة المهندس أيمن عطية، محافظة القليوبية، وقبل التحدث عن الزيارة أود التحدث عن 3 موضوعات عامة بقدر كبير من الأهمية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أولاً تابع الجميع، نجاح مصر بالتنسيق مع عدد من شركائنا في عملية الوساطة، على رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر وتركيا، حيث نجحنا نجاحاً كبيراً في الوصول إلى اتفاق السلام ووقف الحرب في قطاع غزة، ووقف المعاناة الإنسانية التي عانى منها أشقاؤنا الفلسطينيون في قطاع غزة على مدار عامين كاملين.

وأضاف رئيس الوزراء: وهنا أود توجيه كل التحية والشكر والتقدير بالنيابة عن الشعب المصري، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي تحمل عبئاً كبير جداً في عملية التفاوض وقيادة كل الجهود المبذولة على مستوى كل الأجهزة، وكذلك الدول الأخرى التي ساعدت في هذا الأمر.

واستطرد: وأتوقف هنا لأوجه رسالة لكل المصريين، حتى نسترجع جميعاً ثوابت الموقف المصري من أول يوم حدثت فيه هذه الأزمة، وكلام رئيس الجمهورية بوضوح بأننا لن نسمح- مهما حدث من ضغوط ومعاناة- بتصفية القضية الفلسطينية بتهجير أشقائنا الفلسطينيين من وطنهم، وكل الشعب المصري والشعوب العربية والإسلامية تعرف وتعي جيداً قيمة هذه القضية، وما تمثله بالنسبة لنا جميعاً.

وواصل: ولكن الأهم في هذا الأمر، هو ثوابت الموقف المصري الواضحة، الذي أعلنته من بداية الأزمة وتصميمها وثباتها الراسخ على هذا الموقف على مدار عامين بالرغم من كل حملات التشكيك والتشويه، وأسترجع معكم ما كان يقال على مصر في هذه القضية، وأن مصر لا تساعد، وأنها لا تدعم، والجميع يعلم ما كان يقال في حملات التشويه هذه، والمعروف من الذي يقف خلفها، وهنا أوجه رسالة لكل مصري، شاهدنا موقف وتقدير العالم اليوم، ومبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أشاد خلال لقائه مع رئيس الجمهورية، بالدور المصري الكبير الذي قمنا به لتحقيق هذا الإنجاز، وبمشيئة الله خلال اليومين القادمين سيشهد العالم كله توقيع هذا الاتفاق.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: مرة أخرى كل التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مختلف الجهود المبذولة لتحقيق هذا الاتفاق مع مختلف الشركاء الإقليميين من دولتي قطر وتركيا.

كما وجه رئيس الوزراء أيضاً الشكر والتقدير لأجهزة مصر السيادية التي عملت على مدار الساعة خلال العامين الماضيين، وما تضمن ذلك من مختلف الجهود المبذولة من وساطة، والسعي لإدخال المساعدات الإنسانية، ومحاولات تقريب وجهات النظر، وصولاً لتحقيق هذا الانجاز، الذي يحتفل به العالم اليوم، داعياً المولى- عز وجل- أن تكتمل الأمور خلال اليومين القادمين على خير.

وخلال كلمته، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، التحية والتقدير لفتيات مصر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للفتاة، قائلاً:"نحتفل اليوم بالفتاة المصرية"، مُضيفاً: تابعتم خلال ساعات جولة اليوم الطويلة ما لمسناه من الدور المهم للفتاة والمرأة المصرية في مختلف ما تم زيارته وتفقده اليوم من منشآت صناعية، أو تعليمية، أو خدمية، وكذا فى مختلف المشروعات التى تم زيارتها اليوم.

وأعرب عن سعادته برؤية عدد كبير من العاملات بالمصنع الذي تم زيارته اليوم من الفتيات المصريات، وكذلك فى جامعة بنها الأهلية، فالغالبية من الطلبة من الفتيات المصريات.

وفي هذا السياق، لفت رئيس الوزراء إلى أن الإحصاءات الرسمية للعام الجامعي 2024-2025، سجلت ارتفاع نسبة الفتيات المقيدات بالجامعات الحكومية مقارنة بالذكور، حيث بلغ نسبة قيد الطالبات 53.5 % مُقارنة بالذكور، وهو ما يشير إلى تجاوز نسبة الطالبات من إجمالي نسبة الطلاب بالجامعات المصرية بمختلف أنواعها.

وأعرب عن سعادته بهذه النسبة، مُجدداً التهنئة والتقدير والاحترام للفتاة المصرية لكل ما تقوم به من إنجاز.

وأضاف: خلال مُناقشتي في مختلف المواقع التي تم زيارتها اليوم لمست المستوى العلمي والثقافي المميز للفتاة المصرية، وكذا مستوى الإنجاز والعمل والجد والاجتهاد والجلد في مختلف مناحي الحياة.

وحول الموضوع الثالث، وهو ملف الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى التقرير الصادر عن مؤسسة “ستاندر آند بورز”، والتي رفعت خلاله تصنيف مصر لأعلى تصنيف منذ 7 سنوات، إلى مُستوى "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ولفت إلى أن الأهم من ذلك، هو ما ذُكر في تقرير “ستاندر آند بورز”، ومبررات هذا الرفع، حيث أشار التقرير إلى اجتياز الدولة المصرية بنجاح شديد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة المصرية تنفذ هذا البرنامج بكفاءة، والأوضاع ظهرت بصورة واضحة وجيدة في مختلف مؤشرات الاقتصاد المصري، وأن المؤسسة لديها ثقة- رغم كل التحديات- أن الحكومة المصرية ستظل مُستمرة في تنفيذ هذا البرنامج، وأن العائد من هذا البرنامج سيتعاظم خلال الفترة القادمة.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تقرير حديث صادر عن مؤسسة “فيتش”، أشاد بالأوضاع الاقتصادية في مصر، وأعرب عن ثقته في الاقتصاد المصري، مُؤكداً تعافيه واستعداده لتحقيق انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة.

رئيس مجلس الوزراء ستاندرد مصر الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

سعر الذهب

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر.. بكام عيار 21 ؟

ارني سلوت

سيف زاهر : جماهير ليفربول تنتقد سلوت بسبب حسام حسن

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 11-10-2025.. بكام الفراخ انهاردة؟

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

الأرز

تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة

إيناس الدغيدي

أول ظهور لابنة إيناس الدغيدي فى عقد قرانها

مدرب الأهلي الجديد

عايز أقابل أبوالدهب وعبد الستار صبري.. أبرز 10 تصريحات نارية لمدرب الأهلي الجديد

ترشيحاتنا

حسني عبد ربه وزوجته

كل سنة وانتي أغلى حاجة في حياتي..حسني عبد ربه يهنئ زوجته بعيد ميلادها

منتخب مصر

مصر تتصدر ترتيب بطولة العالم للسباحة بالزعانف للكبار والناشئين بالعلمين

وزير الرياضة

للعام الخامس على التوالي.. وزير الشباب والرياضة يشهد انطلاق رالي الطائرات “Fly In Egypt 2025”

بالصور

تحذير للأهالي.. الإفراط في تناول البطاطس المقلية يهدد حياة الأطفال بمخاطر خطيرة

أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال
أضرار البطاطس المقلية على الأطفال

إهماله يسبب أمراضا خطيرة .. اعرف أعراض ارتفاع هرمون الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة.. أكلة مصرية أصيلة بطعم لا يقاوم

طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفريك باللحمة المفرومة

علامات خفية في أظافر القدمين قد تكشف إصابتك بسرطان الرئة مبكرًا.. انتبه لهذه التغيرات

علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة
علامات على القدمين تدل على الإصابة بسرطان الرئة

فيديو

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

يوسف شلش

حقه لازم يرجع.. القصة الكاملة لمقتل التيك توكر يوسف شلش في مشاجرة المطرية

إيناس الدغيدي

بعد تجاوزها الـ 70... إيناس الدغيدي تفاجئ الجمهور بحفل زفافها

طلاب ولعوا شارع كامل

طلاب ولعوا شارع كامل.. هزار قلب كارثة في التجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد