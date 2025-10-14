قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب عالميًا ومحليًا.. إليك سعر الذهب اليوم
رغم اتفاق غزة .. بن غفير يقتحم المسجد الأقصى المبارك
ترامب: أنجزت الكثير في مصر واتفاق غزة جاء بتوقيت مثالي
قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات
50 مليون طن ركام.. بلدية غزة تطالب بفتح الشوارع الرئيسية لبدء إعادة الإعمار
300 جنيه ارتفاعا في سعر الذهب.. وأصحاب المحلات ينصحون المواطنين بهذا الأمر| فيديو
رئيس الإمارات يوجه طلبا عاجلا لمواطنيه قبل صلاة الجمعة القادمة| تفاصيل
لماذا يسعى ترامب لتوسيع الاتفاقيات الإبراهيمية بالمنطقة؟
رئيس الترايثلون عن نجاح قمة شرم الشيخ: مصر ستظل درعا للأمة وعنوانا للسلام
الكنائس المصرية تدعم قرارات الرئيس السيسي لوقف الحرب على غزة
الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

قافلة دعوية لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة لنشر الوعي الديني والأسري

محمد صبري عبد الرحيم

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة دعوية لواعظات الأزهر إلى واحة سيوة بمحافظة مطروح، ضمن سلسلة القوافل الدعوية والتوعوية التي ينفذها المجمع في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمناطق الحدودية والنائية.


وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د محمد الجندي، إن القافلة تضم مجموعة من الواعظات المتميزات من المجمع، وتهدف إلى نشر الوعي الديني الصحيح، وتقديم التوجيه والإرشاد للمرأة والأسرة، والتأكيد على قيم الانتماء والمواطنة، فضلًا عن تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتوضيح الصورة الحقيقية لسماحة الإسلام، حيث يشارك فيها الواعظات بجانب بعض وعاظ الأزهر، مع مشاركة فاعلة من منطقة وعظ مطروح.


وأضاف الأمين العام أن القافلة تأتي ضمن خطة المجمع في دعم الدور الدعوي للواعظات بالأزهر، وإبراز أثر الكلمة الهادفة في تعزيز الوعي وبناء الشخصية المصرية على القيم الدينية والإنسانية الأصيلة.


من جانبها، أكدت أ.د إلهام شاهين الأمين المساعد لشئون الواعظات، أن برنامج القافلة يتضمن لقاءات مباشرة مع السيدات والفتيات في مراكز الشباب والمدارس والمساجد، إلى جانب جلسات توعوية حول قضايا الأسرة، والتربية الإيمانية للأبناء، ودور المرأة في بناء المجتمع، وهي تمثل جزءً رئيسًا من رسالة الأزهر ودوره المجتمعي وواجبه الديني والوطني.

البحوث الإسلامية قافلة دعوية الأزهر سيوة مطروح

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 14-10-2025

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء.. اعرف الكيلو بكام؟

ترامب وأردوغان

رسالة لزوجته.. ماذا طلب ترامب من أردوغان؟

باسم سسرم

باسم سمرة: كنت مدرسًا في مدرسة صناعية واشتغلت فيلمين مع يوسف شاهين

لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

أشرف زكي يتوسط لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

لينك

لينك يدخل قائمة الأعلى مشاهدة في مصر بعد طرحه بحلقات

6 عادات مذهلة تحميك من الاكتئاب وتمنحك طاقة نفسية إيجابية.. نصائح ستغير حياتك

طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب
طرق الوقاية من الاكتئاب

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

لكزس تخطط لاستبدال سيارة LS بشاحنة ذات 6 عجلات

لكزس

10 أسباب رئيسية وراء الجلطات والنوبات القلبية.. احذر العلامات الصامتة قبل فوات الأوان

أسباب الجلطات والنوبات القلبية

اللواء طيار أح عمرو عبدالرحمن صقر قائد القوات الجوية

قائد القوات الجوية: لدينا أحدث المنظومات القتالية لحماية سماء مصر ضد كافة التهديدات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

