برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يكشف عن حجم الضرر في قطاع غزة بسبب الحرب

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 84% من مباني قطاع غزة تعرضت لأضرار متفاوتة جراء الحرب، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية والعمرانية التي يواجهها القطاع.

كارثة إنسانية وعمرانية:

التقديرات الأممية تشير إلى أن مئات الآلاف من السكان باتوا دون مأوى أو يعيشون في مبانٍ مهددة بالانهيار، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية.

دعوة دولية عاجلة لإعادة الإعمار:

دعا البرنامج المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لتوفير التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة، مؤكدًا أن إعادة الحياة إلى طبيعتها تتطلب جهودًا غير مسبوقة وتضامنًا عالميًا.

الاحتياجات تفوق الإمكانيات المحلية:

أكد التقرير أن حجم الدمار يتجاوز قدرة المؤسسات المحلية على التعامل معه، ما يجعل الدعم الدولي أمرًا حاسمًا في المرحلة المقبلة.