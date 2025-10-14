وائل القباني: فيريرا لا يجيد قراءة المباريات وغير مصنف ضمن المدربين الكبار

طالب وائل القباني نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، برحيل يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك عن الفريق مشيرًا إلى انه أقل من فريق الزمالك.

وقال القباني في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ارفض استمرار يانيك فيريرا مع الزمالك، وكان يجب ان يرحل خلال فترة التوقف الدولي، واستمراره علامة استفهام.

وأضاف: فيريرا لايجيد قراءة المباريات وغير مصنف ضمن المدربين الكبار، والزمالك بحاجة إلى التعاقد مع مدير فني يليق بأحلام وطموحات جماهيره ويستطيع أن يحقق ألقاب.

وتابع: ازمات اوضه اللبس في الزمالك ستظل مستمرة بسبب تاخر المستحقات المالية، وأتمنى أن يصرف مجلس الزمالك ولو جزء من المستحقات قبل عودة الدوري الممتاز.

وأختتم القباني تصريحاته قائلا: لاعبو الزمالك لن يلعبوا للفريق بأسم الانتماء، ولكن الأمور المادية في المقام الأول عند أي لاعب