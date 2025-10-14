الخطيب يُكلّف وليد صلاح الدين وعبدالحفيظ بملف تجديد عقود رباعي الأهلي

كشف احمد حسن عن تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، لـ وليد صلاح الدين وسيد عبد الحقيقي لتجديد عقود رباعي الأهلي.

وكتب حسن ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : " خاص.. الكابتن محمود الخطيب كلف وليد صلاح الدين، بالتنسيق مع سيد الحفيظ ، بإنهاء ملف تجديد عقود رباعي الفريق (حسين الشحات وأحمد عبدالقادر وكوكا وأليو ديانج)، في ظل سعي النادي لوضع سقف للرواتب خلال الفترة المقبلة.



وفي سياق آخر، كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل جديدة في النادي الأهلي، وتكريم النادي لـ عماد النحاس اليوم، بعد نجاحه في قيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة الماضية، وذلك قبل سفره لتولي قيادة الزوراء العراقي.

وقال شوبير ، خلال تصريحاته الاذاعية : "الدنماركي بيس توروب، المدير الفني الجديد للأهلي، لن يتحمل المسؤولية الكاملة في مباراة الفريق المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، حيث سيصل مساعدوه مساء اليوم، ليعقدوا اجتماعا مع الجهاز الفني الحالي.

وأوضح أن توروب سيترك المران لـ عادل مصطفى، في حين سيبحث مع الجهاز الطبي أسباب الإصابات العضلية المتكررة التي يعاني منها الفريق، والتي عادة ما تكون نتيجة حمل زائد على اللاعبين".