النحاس: تكريم الخطيب شرف كبير.. وشكرًا لجماهير الأهلي

أعرب عماد النحاس المدير الفني المؤقت بالأهلي عن سعادته الكبيرة باللفتة النبيلة لمحمود الخطيب، رئيس النادي، وحرصه اليوم على تكريمه مع نهاية مهمته ‏بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أنها شرف كبير وتعني له الكثير، موجهًا الشكر لكافة عناصر منظومة العمل ‏بالنادي التي ساعدته على النجاح في مهمته.‏

وأوضح: «أنا سعيد للغاية بالتكريم الذي تلقيته من الخطيب ولجنة التخطيط على الفترة التي قضيتها في النادي، سواء ‏بنهاية الموسم الماضي، أو خلال الأسابيع الأخيرة، ولا شك أن تكريمي اليوم يحمل رسالة إلى الجميع تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه».‏

وأشار إلى أن توليه المهمة خلال الفترة الماضية كان شرفا كبيرا، وأقل ما يمكن أن يقدمه كفرد من أبناء النادي، مشدا على أن الأهلي سوف ‏يظل بيتا له، ويتشرف بخدمته في أي وقت.‏

وأكمل: «تفاجأت بالكلمات التي يحملها درع التكريم .. لا توجد كلمات تصف ما شعرت به تجاه هذه البادرة الرائعة من الكابتن ‏محمود الخطيب الذي شكرني بشدة، وتمنى لي التوفيق في وجهتي القادمة».‏

ووجه النحاس الشكر لجماهير الأهلي التي تمثل السند والداعم الرئيسي، وقال إن الجميع يجتهد ويعمل بكل طاقته لإسعادهم، متمنيا أن تشهد ‏الفترة المقبلة المزيد من الانتصارات للفريق في كل البطولات.‏

