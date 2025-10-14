النحاس: تكريم الخطيب شرف كبير.. وشكرًا لجماهير الأهلي

أعرب عماد النحاس المدير الفني المؤقت بالأهلي عن سعادته الكبيرة باللفتة النبيلة لمحمود الخطيب، رئيس النادي، وحرصه اليوم على تكريمه مع نهاية مهمته بالفريق الأول لكرة القدم، مؤكدا أنها شرف كبير وتعني له الكثير، موجهًا الشكر لكافة عناصر منظومة العمل بالنادي التي ساعدته على النجاح في مهمته.
وأوضح: «أنا سعيد للغاية بالتكريم الذي تلقيته من الخطيب ولجنة التخطيط على الفترة التي قضيتها في النادي، سواء بنهاية الموسم الماضي، أو خلال الأسابيع الأخيرة، ولا شك أن تكريمي اليوم يحمل رسالة إلى الجميع تؤكد حرص الأهلي دائما على تقدير أبنائه».
وأشار إلى أن توليه المهمة خلال الفترة الماضية كان شرفا كبيرا، وأقل ما يمكن أن يقدمه كفرد من أبناء النادي، مشدا على أن الأهلي سوف يظل بيتا له، ويتشرف بخدمته في أي وقت.
وأكمل: «تفاجأت بالكلمات التي يحملها درع التكريم .. لا توجد كلمات تصف ما شعرت به تجاه هذه البادرة الرائعة من الكابتن محمود الخطيب الذي شكرني بشدة، وتمنى لي التوفيق في وجهتي القادمة».
ووجه النحاس الشكر لجماهير الأهلي التي تمثل السند والداعم الرئيسي، وقال إن الجميع يجتهد ويعمل بكل طاقته لإسعادهم، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من الانتصارات للفريق في كل البطولات.