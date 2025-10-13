قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
ترامب يصافح الرئيس الفلسطيني ويلتقط صورة تذكارية معه في قمة شرم الشيخ
وزير الخارجية الأمريكي: مصر كانت مساهمًا حقيقيًا بمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة
ترامب يشيد بالرئيس السيسي لانخفاض معدلات الجريمة في مصر
"الوحيد القادر على إقرار السلام".. 5 رسائل قوية من الرئيس السيسي لترامب
مندوب فلسطين بالجامعة العربية: مشاركة أبو مازن في قمة شرم الشيخ جاء بضغوط مصرية
ترامب: أنا والرئيس السيسي لدينا كيمياء جيدة جدا في التعامل
السيسي: كنت واثقًا أن ترامب الوحيد القادر على إنهاء الصراع في غزة وتحقيق السلام بالشرق الأوسط
رياضة

أحمد حسن: أعضاء مجلس الإدارة تبرعوا بمبالغ كبيرة للزمالك وهناك قروض حسنة

أحمد حسن
أحمد حسن
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تبروعات أعضاء مجلس الإدارة لنادي الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر داخل الزمالك: بعض أعضاء مجلس الإدارة تبرعوا بمبالغ كبيرة وهناك قروض حسنة منهم للنادي أيضا ،  غير صحيح أنهم بعيدين عن المشهد.

وأجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلًا على  طاقم التحكيم الإثيوبي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأصبح طاقم التحكيم يتكون من، مانوهي ولديتساديك  حكم ساحة، ويعاونه كل من، تيمسجين صامويل أتانجو و أشبير تافيسي بيريسو مساعدين و إفرام دابيلي كابيتا حكم رابع.

وفي نفس الوقت اختار "كاف" السوداني محمد أحمد سليمان مراقبًا عامًا على المباراة بدلًا من مواطنه مأمون بشارة ناصر، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

ويلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي، في تمام السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد القاهرة الدولي.

كشف مصدر بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن موقف عمر جابر الظهير الأيمن، من مباراة ديكيداها الصومالي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد المصدر أن عمر جابر سيلحق بالمباراةالمقبلة أمام بطل الصومال رغم الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

ويعاني عمر جابر من شد في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف في الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في لقاء ديكيداها الصومالي.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة اليوم الاثنين، من التدريبات الجماعية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مباراة الزمالك القادمة

ويستأنف الفريق تدريباته غدًا الثلاثاء على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء المقبل أمام بطل الصومال بالكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد حسن الزمالك ميزانيه الزمالك تصريحات احمد حسن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

