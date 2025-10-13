قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
آخر تحديث لأسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025
بمشاركة الرئيس السيسي و ترامب.. صورة تذكارية جماعية للقادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ماذا يحدث في اتحاد الكرة| قرار جديد بـ شكوي زيزو ضد الزمالك

زيزو
زيزو
يسري غازي

قررت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تأجيل صدور قرار في شكوى أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ضد نادي الزمالك بسبب مستحقاته التي تصل إلى 83 مليون جنيه.

وجاء قرار لجنة شئون اللاعبين في شكوي أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي بناء على طلب الزمالك بالتأجيل لتقديم مستندات جديدة عقب جلسة الاستماع التي خضع لها الزمالك اليوم في مقر الجبلاية.
 

تفاصيل جديدة في شكوي زيزو ضد الزمالك

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، كواليس جلسة الاستماع لنادي الزمالك داخل اتحاد الكرة بشأن أزمة أحمد مصطفى زيزو.


وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: “النهاردة كان في جلسة استماع لنادي الزمالك في اتحاد الكرة للرد أمام محمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة للرد على ما قاله زيزو في التحقيق الأخير”.


وتابع: “المستشار القانوني لنادي الزمالك طلب التأجيل لمدة طويلة لحين تجهيز كافة المستندات للرد على زيزو فقررت اللجنة التأجيل لمدة شهر”.


وتصاعدت وتيرة أزمة الشكاوى المتبادلة بين أحمد سيد زيزو، نجم النادي الأهلي ونادي الزمالك، بسبب انتقال اللاعب إلى صفوف القلعة الحمراء والمستحقات المالية المتأخرة لدى البيت الأبيض.

زيزو نجم النادي الأهلي طلب الحصول على 83 مليون جنيه عبارة عن مستحقاته بعد رحيله من نادي الزمالك وانتقاله إلي صفوف النادي الأهلي.


وتقدم أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك من أجل الحصول على مستحقاتة المتأخرة التى اقتربت من 83 مليون جنيه، وفقا لأقواله أمام اللجنة القانونية.


من جانبه، تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية لاتحاد الكرة لإيقاف زيزو 4 أشهر وإيقاف قيد الأهلي لفترتي قيد، مستندا إلى توقيع اللاعب للأهلي خلال سريان عقده مع الزمالك.

الأهلي زيزو الزمالك اتحاد الكرة الجبلاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

حادث بالبحيرة

التفاصيل الكاملة لوفاة شاب متأثرًا بإصابته على يد أحد أقاربه بالبحيرة

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترشيحاتنا

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية فى جمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد

إزالة 14 فدان مزارع سمكية مخالفة على أرض زراعية بجنوب بورسعيد ..صور

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقاتل شاب طعنًا بالمطواة

جنايات مستأنف بورسعيد تقضي بالسجن المشدد 15 سنة لقـ.اتل شاب طعنًا بالمطواة

نائب محافظ كفر الشيخ

نائب محافظ كفر الشيخ يبحث عددًا من طلبات وشكاوى المواطنين.. صور

بالصور

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

الإفراج عن شقيق الشهيد الصحفي صالح الجعفراوي ضمن صفقة التبادل.. صور

ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي
ناجي الجعفراوي شقيق الصحفي صالح الجعفراوي

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد