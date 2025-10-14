أحمد حسن: أحمد ربيع ومحمد شحاتة يعوضان غياب دونجا في السوبر المصري

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن بديل دونجا مع الزمالك في السوبر المصري في الإمارات.

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" أحمد ربيع ومحمد شحاتة يعوضان غياب دونجا في السوبر المصري بالإمارات بسبب الإيقاف.

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة إقامة منافسات بطولة كأس السوبر المصرى بالإمارات مطلع شهر نوفمبر القادم.ويشارك في بطولة كأس السوبر المصري هذا العام الجاري أربعة فرق هي: الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا.وتأتي استضافة بطولة كاس السوبر المصري بناءً على مذكرة التفاهم الموقّعة بين الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية والشركة المتحدة للرياضة، والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري 2025 في إمارة أبوظبي.