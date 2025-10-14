طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية في المنزل.. خطوات سهلة ومذاق لا يقاوم

تُعد السلطة الروسية الأصلية أو ما تُعرف بـ"سلطة أوليفيه" من أشهر وألذ أنواع السلطات حول العالم، وتمتاز بمذاقها الكريمي الغني ومكوناتها المتنوعة من الخضروات المسلوقة مثل البطاطس والجزر والبازلاء والذرة.

وتُقدَّم هذه السلطة عادةً كطبق جانبي بجانب المشويات أو الأطباق الرئيسية، وتُعتبر من الأكلات الروسية التقليدية التي انتشرت في مختلف دول العالم. إليكِ طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية على طريقة الشيف سنان بطرس بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل منزل.

طريقة عمل السلطة الروسية الأصلية

مقادير السلطة الروسية الأصلية:

ماء مغلي حسب الحاجة

1 ونصف ملعقة صغيرة من الملح

1 كوب بطاطس مقطعة مكعبات

1 كوب جزر مقطع مكعبات

1 كوب بازلاء مسلوقة

1 كوب ذرة معلبة ومصفاة

نصف كوب مايونيز

2 ملعقة كبيرة زبادي

نصف ملعقة صغيرة فلفل أبيض

طريقة تحضير السلطة الروسية الأصلية:

ـ في قدر كبير على النار، ضعي الماء المغلي مع ملعقة صغيرة من الملح، وأضيفي مكعبات البطاطس واتركيها لمدة 5 دقائق فقط حتى تنضج جزئيًا وتحتفظ بقوامها.

ـ أضيفي الجزر والبازلاء إلى القدر وقلّبي المكونات معًا، واتركيها على النار لمدة دقيقتين إضافيتين فقط.

ـ صفي الماء واغسلي البطاطس والجزر والبازلاء بالماء البارد، ثم ضعيها في بولة كبيرة جانبًا.

ـ لتحضير الصوص، اخلطي في وعاء منفصل المايونيز والزبادي مع نصف ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأبيض.

ـ أضيفي البطاطس والجزر والبازلاء والذرة إلى خليط الصوص وقلّبي برفق حتى تتجانس المكونات.

ـ قدّمي السلطة الروسية الأصلية باردة في طبق التقديم، ويمكن تزيينها بأوراق البقدونس أو شرائح الزيتون حسب الرغبة.

نصائح لتقديم مثالي

ـ يمكن إضافة مكعبات صغيرة من التفاح الأخضر أو الخيار المخلل لإضافة نكهة مميزة.

ـ يُفضل تبريد السلطة لمدة نصف ساعة قبل التقديم لتحسين الطعم والتماسك.