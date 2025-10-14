شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

أكد الإعلامي محمد شبانة, أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى انزعاجه بسبب غياب إمام عاشور عن الملاعب الفترة الماضية بسبب تناول وجبة فاسدة من الخارج.



ملف اللاعبين الراحلين

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc":" توروب أخطر الإدارة بأن أي ملف يخص كرة القدم هو المسؤول عنها، وستكون بعيده عن لجنة التخطيط ورأيهم سيكون استشاري فقط".

وتابع:" عقب مباراة كأس السوبر المصري في الإمارات، توروب سيتفح العديد من الملفات ومنهم ملف اللاعبين الراحلين وقد يرحل حسين الشحات وعمر كمال، وأشرف داري وجراديشار، وأليو ديانج في يناير".

وشدد:" توروب منزعج بسبب ما حدث مع إمام عاشور، وابتعاده عن التدريبات لمدة شهر ونصب بسبب تناوله وجبه من الخارج أثرت عليه وقال أن ما حدث قمة الفوضى وأكد لوليد صلاح الدين، أن ما حدث لن يتكرر مرة أخري".

وأضاف:" عمر كمال سيحصل على فرصة أخيرة في الأهلي، وأشعر أنه عندما يشارك يكون متوتر وهذا يؤثر على قراراته".

وأردف:" الأهلي محتاج ظهير أيسر وظهير أيمن ومدافع ومهاجم في يناير".