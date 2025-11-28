قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة: فحص 20 مليون و168 ألف مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي
وزير الخارجية: مصر ترفض أي ترتيبات تغير الواقع الديمغرافي أو الجغرافي في غزة
يونيسف: فرار 100 ألف شخص من مدينة الفاشر السودانية منذ نهاية أكتوبر
بعد تباطؤ كبير.. أبو العينين يطلق رؤية شاملة لإحياء عملية برشلونة خلال رئاسته "برلمان المتوسط"
بدون انتظار.. طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة
ممثل البرلمان الفلسطيني يشيد بالموقف المصري في حضور النائب أبو العينين
منتدى الاتحاد من أجل المتوسط يشيد بموقف مصر ودورها في قمة شرم الشيخ
وزير الرياضة من الأقصر: شباب مصر شريك الدولة في البناء وصناعة المستقبل
نشرة المرأة المنوعات | وفاة هبة الزياد تثير الجدل حول الدايت القاسي.. أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب
أخبار التكنولوجيا | هجوم غامض يفضح أسرار هاتفك دون أن تلمس الشاشة.. كيف يسرق القراصنة رسائلك عبر واتساب وسيجنال؟
حقيقة انتقال يوسف أوباما لصفوف الاتحاد السكندري | خاص
المصري يتقدم بهدفين أمام زيسكو في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كلية طب الأسنان جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 96 بالقاعة الكبرى

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حفل  تخريج الدفعة96  بكلية طب الأسنان،  بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد الكلية، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وبدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة أول دفعة البرنامج المتكامل، ثم كلمة أول دفعة البرنامج الأساسي، أعقبها كلمة نقيب أطباء أسنان مصر، ثم كلمة منسق البرنامج المتكامل، ثم كلمة عميد الكلية، أعقبها كلمة د.أحمد رجب، ثم إلقاء قسم الطبيب، وعرض فيلم تسجيلي عن الدفعة، ثم فعاليات التكريم.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن عيد الخريجين هو يوم الحصاد للطلاب بعد سنوات من الإجتهاد، وأن طبيب الأسنان يحتاج إلي خبرات تراكمية ليس كأي تخصص، مؤكدًا على ضرورة أن يفخر الخريجون بإنتمائهم لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة التي ساهمت في تخريج الآلاف من العلماء المتميزين، ولانتمائهم للجامعة العريقة، والفخر لإنتمائهم لمصر ذات الحضارة العريقة وأن المصريين القدماء هم أول من أخترعوا فرشاة الأسنان، وتقويم الأسنان بالذهب والمحفوظ بالمتحف المصري للحضارة، وأول من اخترعوا معجون الأسنان بإستخدام القرنفل، وهي بلد الحضارات والطب والفنون والعلوم.

ومن جابنها، قالت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، إن حفل تخريج دفعة 96 فى الكلية يأتي بالتزامن مع مرور مائة عام على إنشاء الكلية التي شكلت منارة للعلم والمعرفة وخرجت أجيالا ساهمت في تطوير المجال، وأن يوم التخرج هو بدء للمسيرة المهنية للخريجين بعد قضاء سنوات من الدراسة والاجتهاد داخل أروقة الكلية، موجهًة الشكر لأولياء أمور الخريجين لما قدموه من دعم وتضحية لأبنائهم خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ضرورة أن يفخر الخريجون لدراستهم فى جامعة القاهرة أعرق جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا الخريجين بضرورة استكمال دراستهم العليا لإكتساب الخبرات العلمية والعملية، ولتطوير مهاراتهم المهنية من أجل خدمة المرضي.

وقالت الطبيبة سارة إبراهيم في كلمة أول الدفعة للبرنامج المتكامل، إن يوم التخرج يمثل نهاية لرحلة طويلة وممتدة من السهر والدراسة والإيمان بأن المثابرة قادرة علي تحويل الأحلام إلى واقع مشرف، موجهًة الخريجين بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن يستثمروا ما تعلموه في الكلية لصالح خدمة المرضي، موجهًة الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تهيئة بيئة تعليمية متميزة، ولأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم هذه الرحلة بكل دعم وصبر.

كما أوضحت الطبيبة فرح محمد إبراهيم،  في كلمة أول الدفعة للبرنامج الأساسي، أن هذه الاحتفالية تجسد سنوات من الاجتهاد وتفتح أمام الخريجين أبواب المستقبل، وأن الخريجين تغلبوا علي التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال دراستهم بالكلية وذلك بفضل دعم أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين قدموا لهم كافة أشكال الدعم والمساندة، وأنهم سوف يُسخرون ما تعلموه واكتسبوه من خبرات وعلوم داخل الكلية لخدمة الوطن.

قاعة الاحتفالات الكبرى جامعة القاهرة كلية طب الأسنان طب الأسنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإعلامية هبة الزياد

ماتت على الكنبة.. والدة هبة الزياد وصديقتها يكشفان تفاصيل الوفاة لأول مرة

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

عداد الكهرباء القديم

باقي ساعات.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

انتخابات مجلس النواب 2025

موعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية وجولة الإعادة في انتخابات النواب 2025

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| سيارة صينية شهيرة تنجو من رسوم ترامب .. ورولز رويس بعجلات على شكل ساعة رولكس

iPhone 18

5 أسباب تجعل iPhone 18 يستحق الانتظار.. تميز فى التصميم والذكاء والتصوير​

آبل

وثيقة تاريخية من آبل قد تُباع بـ4 ملايين دولار بمزاد كريستيز البريطاني

بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار.. وجبة سريعة تمنحك طاقة كاملة

لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار
لفائف الدجاج بالأفوكادو والخضار

تحدي الوجبات السريعة يثير الذعر.. رحيل إنفلونسر روسي بعد تناول 10 آلاف سعر من البرجر والبيتزا يوميا | القصة الكاملة

الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي
الإنفلونسر الروسي

وصفات سريعة صحية مستوحاة من دايت المشاهير

5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ
5 وجبات يفضلها نجوم السوشيال لتجنب الإرهاق المفاجئ

فيديو

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

مسلسل "ميد تيرم

شاهد.. موعد عرض مسلسل "ميد تيرم" على قناة ‏ON

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد