كلية طب الأسنان جامعة القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة 96 بالقاعة الكبرى

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، حفل تخريج الدفعة96 بكلية طب الأسنان، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد الكلية، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية، وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

وبدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة بحضور نواب رئيس الجامعة، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة أول دفعة البرنامج المتكامل، ثم كلمة أول دفعة البرنامج الأساسي، أعقبها كلمة نقيب أطباء أسنان مصر، ثم كلمة منسق البرنامج المتكامل، ثم كلمة عميد الكلية، أعقبها كلمة د.أحمد رجب، ثم إلقاء قسم الطبيب، وعرض فيلم تسجيلي عن الدفعة، ثم فعاليات التكريم.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن عيد الخريجين هو يوم الحصاد للطلاب بعد سنوات من الإجتهاد، وأن طبيب الأسنان يحتاج إلي خبرات تراكمية ليس كأي تخصص، مؤكدًا على ضرورة أن يفخر الخريجون بإنتمائهم لكلية طب الأسنان بجامعة القاهرة التي ساهمت في تخريج الآلاف من العلماء المتميزين، ولانتمائهم للجامعة العريقة، والفخر لإنتمائهم لمصر ذات الحضارة العريقة وأن المصريين القدماء هم أول من أخترعوا فرشاة الأسنان، وتقويم الأسنان بالذهب والمحفوظ بالمتحف المصري للحضارة، وأول من اخترعوا معجون الأسنان بإستخدام القرنفل، وهي بلد الحضارات والطب والفنون والعلوم.

ومن جابنها، قالت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، إن حفل تخريج دفعة 96 فى الكلية يأتي بالتزامن مع مرور مائة عام على إنشاء الكلية التي شكلت منارة للعلم والمعرفة وخرجت أجيالا ساهمت في تطوير المجال، وأن يوم التخرج هو بدء للمسيرة المهنية للخريجين بعد قضاء سنوات من الدراسة والاجتهاد داخل أروقة الكلية، موجهًة الشكر لأولياء أمور الخريجين لما قدموه من دعم وتضحية لأبنائهم خلال فترة دراستهم بالكلية.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء أسنان مصر، ضرورة أن يفخر الخريجون لدراستهم فى جامعة القاهرة أعرق جامعة في الشرق الأوسط وأفريقيا، موجهًا الخريجين بضرورة استكمال دراستهم العليا لإكتساب الخبرات العلمية والعملية، ولتطوير مهاراتهم المهنية من أجل خدمة المرضي.

وقالت الطبيبة سارة إبراهيم في كلمة أول الدفعة للبرنامج المتكامل، إن يوم التخرج يمثل نهاية لرحلة طويلة وممتدة من السهر والدراسة والإيمان بأن المثابرة قادرة علي تحويل الأحلام إلى واقع مشرف، موجهًة الخريجين بأن يكونوا على قدر المسئولية وأن يستثمروا ما تعلموه في الكلية لصالح خدمة المرضي، موجهًة الشكر لأعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في تهيئة بيئة تعليمية متميزة، ولأولياء الأمور الذين شاركوا أبناءهم هذه الرحلة بكل دعم وصبر.

كما أوضحت الطبيبة فرح محمد إبراهيم، في كلمة أول الدفعة للبرنامج الأساسي، أن هذه الاحتفالية تجسد سنوات من الاجتهاد وتفتح أمام الخريجين أبواب المستقبل، وأن الخريجين تغلبوا علي التحديات والصعوبات التي واجهتهم خلال دراستهم بالكلية وذلك بفضل دعم أعضاء هيئة التدريس وأولياء أمورهم الذين قدموا لهم كافة أشكال الدعم والمساندة، وأنهم سوف يُسخرون ما تعلموه واكتسبوه من خبرات وعلوم داخل الكلية لخدمة الوطن.