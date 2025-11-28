الأنبا إبراهيم إسحق ينعى انتقال الأخت إلين يوسف هابيل

نعى غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، انتقال الأخت إلين يوسف هابيل، من الراهبات الفرنسيسكانيات لقلب مريم الطاهر، والتي انتقلت إلى المجد السمائي على رجاء القيامة، بعد مسيرة حافلة من المحبة والتفاني والعطاء في الخدمة.

وقال غبطته: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نصلي إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة في الفردوس السمائي، ويمنح جميع أعضاء الرهبنة، والعائلة الصبر والرجاء، ويمنح الكنيسة دعوات صالحة على مثالها. المسيح قام حقًا قام".