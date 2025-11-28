لجنة ترشيح رؤساء الجامعات تجري مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح

عقدت اللجنة المختصة بترشيح رؤساء الجامعات والمشكلة طبقاً للقرار الوزارى رقم (١٩٧٢) بتاريخ ٢٠٢٥/٩/٢٣ ، مقابلات المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح، برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، ووزير الصحة والسكان الأسبق، وعضوية كل من : الدكتور أشرف محمود حاتم وزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتوة هالة حلمى السعيد مستشار السيد رئيس الجمهورية - وزير التخطيط والتنمية الإقتصادية السابق، والدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبق - ووزير التنمية المحلية الأسبق، والدكتور هانی محفوظ هلال وزير التعليم العالى الأسبق.

وبدأت اللجنة أعمالها بمقابلة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجارى بحضور مرشحى الجامعة لعضوية اللجنة: الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية السابق، ورئيس جامعة العلمين الدولية. والدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح السابق.