سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 14-10-2025
كيف يتصدق الفقير بدون مال؟.. 6 أعمال لا تحتاج منك نقودا
رئيس المجلس الأوروبي يشيد بجهود الرئيس السيسي للتوصل إلى اتفاق سلام في غزة
بتصميم رياضي.. ماذا تقدم رينو كوليوس موديل 2026 الجديدة؟
يوم رائع أخيرا.. زعيم ديمقراطي يشيد بـ ترامب واتفاق شرم الشيخ للسلام
رضا عبد العال: حسام حسن يحلم بتدريب الأهلـي وهذا أثر على اختياراته
لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام.. السفارة البريطانية توجه الشكر للرئيس السيسي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025.. مفاجأة في عيار 21
هل تجوز قراءة سورة يس بنية قضاء الحاجة؟.. الإفتاء توضح
قمة شرم الشيخ للسلام.. إطلاق المسار السياسي بـ"خطة ترامب" وتوقيع وثيقة لدعم الهدنة الشاملة
تقديرًا لجهوده في دعم القضية الفلسطينية.. المصريون يطالبون بمنح الرئيس السيسي جائزة نوبل للسلام
رياضة

ياس توروب يشيد بثنائي الاهلي ..فمن هم

ياس توروب
ياس توروب
ميرنا محمود

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إشادة المدير الفني الجديد  للأهلي ياس توروب بثنائي الفريق عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :مصدر في الأهلي:ياس توروب أشاد بالثنائي زيزو ومحمد هاني خلال متابعته للقاء مصر وغينيا أمس.

وأكد الدانماركي جاس سوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إنه سيبذل قصاري جهده لحصد البطولات المحلية والقارية رفقة الشياطين الحمر.

قال جاس سوروب في تصريحات له : فخور للغاية بتدريب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي صاحب التاريخ الكبير ومتحمس للغاية لتقديم كل ما لدي خلال الفترة المقبلة.

تابع: سعيد للغاية.. العديد من مسئولي النادي أغلبهم من لاعبي كرة القدم السابقين، وقد تحدثت مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وكلانا كان يلعب مهاجما، وتطرقنا للعديد من النقاط التي تخص الفريق.

أضاف: عرفت الكثير عن النادي الأهلي، وأعلم أنه فريق يسعى دائما للفوز فقط، وأنا شخصيًاً اتفق مع هذا الأمر، وسوف أبذل قصارى جهدي لتطوير اللاعبين والحفاظ على ما تحقق من تاريخ، وتكملةً المسيرة لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات.. شغوف للغاية بالتعرف على اللاعبين، وأعرف أن الفريق مقبل على مباراة مهمة للغاية في غضون أيام قليلة.

استطرد: سوف يكون معي 5 مساعدين ضمن الجهاز المعاون وهدفنا واحد فقط هو الفوز وتحقيق البطولات وهو المعنى الحقيقي لكرة القدم وقد تعودت العمل في أندية كبيرة في أوروبا، وشاركت في دوري الأبطال، وأعرف أن المهمة مع الأهلي ليست سهلة، وقد تعودت على العمل تحت الضغوط.

واصل مدرب النادي الأهلي الجديد: شاهدت بعض مباريات الفريق خلال الفترة الماضية، بداية من المشاركة في كأس العالم للأندية، كذلك مبارياته في بطولة الدوري لتحليل الأداء والوقوف على النقاط التي سوف يجرى العمل عليها.

وزاد: الأهلي خاض 3 مباريات في كأس العالم للأندية وقدم مجهودا كبيرا رغم عدم تحقيق النتيجة المطلوبة، والآن أنا هنا سوف أعمل على تحقيق الإنجازات التي يهدف إليها النادي.

وأكمل: كان لدي العديد من العروض بالفترة الماضية وهذا أمر طبيعي بعد العمل في الدوري الألماني الذي يعتبر أحد أقوى مسابقات أوروبا وحققت معه نجاحات عديدة، وطبيعي أن أحصل على عروض من مختلف دول العالم.

وأتم: شعرت باهتمام كبير فور تلقي عرضا لتدريب الأهلي، ومع المحادثات تطورت المفاوضات من خلال وفد النادي الذي سافر إلى الدنمارك وفخور بأن أكون جزءا من هذا الكيان العريق.

وقال أيضا: تزاملت مع عدد من اللاعبين المصريين، مثل محمود أبو الدهب وعبد الستار صبري، وأتذكر الفترة التي جمعتنا، وأتمنى أن ألتقي بهم.

واختتم حديثه قائلا: أعرف جيداً حجم الضغوط نتيجة لشعبية الأهلي الذي يقف خلفه أكثر من 70 مليون مصري وسوف أسعي لإسعادهم.

وجهت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك رسالة لـ الدنماركي ياس ثوروب المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وجاءت كالتالى "مرحبًا بك فى نادي القرن الأفريقى".

وكانت إدارة النادي الأهلي قد أعلنت تعاقدها رسميًا مع المدرب الدنماركي ياس سوروب لمدة موسمين ونصف، مقابل راتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار.

ويستعد الأهلي لخوض مباراته المقبلة أمام إيجل نوار البوروندي، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها في الرابعة عصر السبت المقبل في العاصمة البوروندية بوجمبورا.
وستكون مواجهة إيجل نوار هي الأولى لـ سوروب على رأس القيادة الفنية، قبل أن يواجه الأهلي لاحقًا كلًا من الاتحاد السكندري في الدوري يوم 22 أكتوبر، ثم مباراة العودة أمام بطل بوروندي يوم 25 أكتوبر، على أن يختتم الفريق الشهر بمواجهة بتروجت.

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

احمد موسى

اقتحام استوديو أحمد موسى في شرم الشيخ من أجل صورة.. ماذا حدث؟

شيماء سيف

شيماء سيف تفاجئ جمهورها بالنقاب

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

القس دميان وليم

تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

منتخب مصر

عبد العال: المنتخب لن يستفيد من مواجهة إيران و أوزبكستان الوديتين

ياس توروب

ياس توروب يشيد بثنائي الاهلي ..فمن هم

حسام البدري

حسام البدري: يجب الإعداد الجيد لأمم إفريقيا.. وسعيد بما يقدمه محمد صلاح

بالصور

تسلا تتصدر مبيعات السيارات في كوريا الجنوبية

تسلا

محاكمة تاريخية لشركات السيارات في بريطانيا

سياراتفي بريطانيا

تأكيدا لـ صدى البلد.. عرض فيلم السادة الأفاضل بمهرجان الجونة السينمائي

فيلم السادة الأفاضل

سوق المستعمل.. فيات تيبو موديل 2024 بهذا السعر

فيات تيبو موديل 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: حكمة الرئيس السيسي واستعادة الدور التاريخي للدولة المصرية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الزراعة المصرية بين البيروقراطية والذكاء الاصطناعي

اسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: مصر تصنع السلام.. والعالم يصغي في شرم الشيخ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سمندس

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: ماذا بعد قمة شرم الشيخ للسلام؟

