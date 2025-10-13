شباب الأهلي يطلقون دعوات لحشد الأعضاء في انتخابات ٣١ أكتوبر

أطلق عدد كبير من شباب أعضاء الأهلي دعوة واسعة لحث أعضاء الجمعية العمومية على المشاركة المكثفة في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم ٣١ أكتوبر الجاري.

ونظم شباب الأعضاء حملات عبر مجموعات التواصل الخاصة بأعضاء النادي، مؤكدين أهمية الحضور بأعداد كبيرة لضمان اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية واعتماد نتائج التصويت بشكل رسمي.

ويحتاج النادي الأهلي في العملية الانتخابية المقبلة إلى نسبة حضور تتجاوز ٢٥٪‏ من إجمالي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، أي ما يزيد على ٥ آلاف عضو، حتى تُعتمد نتيجة الانتخابات بشكل قانوني ورسمي.