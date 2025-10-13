تعليق مثير من محمد هاني بعد تأهل منتخب مصر لـ كأس العالم

أعرب اللاعب محمد هاني نجم النادي الأهلي، عن سعادته بتأهل منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026.



وكتب محمد هاني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» : «حِلم من زمان بيتحقق، مكُنّاش هنوصل من غير دعوات كل مصري كان في ضهرنا.

وتابع: «فخور إني كنت جزء من جيل رجالة كانت بتموت نفسها عشان اللحظة دي»

وحقق منتخب مصر فوزا سهلا على غينيا بيساو، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع المنتخبين، مساء الأحد، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وسط أجواء احتفالية بالتأهل للمونديال.

هدف المنتخب الوطني واللقاء الوحيد جاء في الدقيقة العاشرة بعد ركلة ركنية من الجهة اليسرى نفذها زيزو بتمريرة إلى خارج منطقة الجزاء ذهبت إلى كوكا الذي أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء قابلها محمد حمدى برأسية سكنت يمين المرمى.

وتأهل منتخب مصر للمونديال للمرة الرابعة، متصدرا ترتيب المجموعة الأولى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم برصيد 26 نقطة من 10 مواجهات، حيث حقق 8 انتصارات وتعادلين، ولم يتلق أي هزيمة.