روسيا تعلن إسقاط 40 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
غرفة عمليات الوطنية للانتخابات تتابع التقدم بأوراق الترشح لانتخابات مجلس النواب
منح بعض العاملين بوزارة الري صفة مأموري الضبط القضائي
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025
السفير معتز أحمدين: إسرائيل أول من ابتكر فكرة الميليشيات لزعزعة استقرار الدول
ترامب: أردوغان يمكن أن يلعب دورا محوريا في إنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا
مفتي الجمهورية: مصر بقيادة الرئيس السيسي قدمت أنموذجا في الحكمة والاتزان في إدارة الأزمات
غدًا.. غلق باب الترشح لانتخابات النواب وإعلان أسماء المرشحين على الفردي والقائمة
بعد غزة.. ترامب يشهد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا
مع قرب كأس العالم 2026.. تعرف على أفضل 10 مدربين يقودون منتخباتهم
مفتي الجمهورية لطلاب الجامعات: الأمة تواجه حربا فكرية تستهدف القضاء على الهوية الدينية والوطنية
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة
عبد العزيز جمال

شهدت أسعار الذهب في مصر والعالم قفزة تاريخية غير مسبوقة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14 أكتوبر 2025، بعدما تجاوزت الأونصة عالميًا مستوى 4100 دولار لأول مرة في التاريخ، في موجة ارتفاع قوية مدفوعة بتصاعد الطلب العالمي على الملاذات الآمنة، بالتزامن مع تصاعد حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين.
 

أسعار الذهب اليوم في مصر 

في سوق الصاغة ، قفز سعر الذهب اليوم في مصر بشكل حاد، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا بين المصريين – نحو 5510 جنيهات لأول مرة في التاريخ بعدما كان 5000 جنيه قبل نحو 20 يوما، بينما بلغ عيار 24 نحو 6297 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4722 جنيهًا، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 44,080 جنيهًا بدون مصنعية، في ارتفاع غير مسبوق.

الذهب العالمي يشتعل بعد قرارات ترامب وبكين

تأتي هذه الطفرة التاريخية في الأسعار عقب التوترات الجديدة التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلانه نية واشنطن فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على السلع الصينية، ورد بكين الحازم بأنها "لن تتراجع"، وهو ما أعاد للأذهان مشاهد الحرب التجارية القديمة بين البلدين، ودفع المستثمرين عالميًا للجوء إلى الذهب كملاذ آمن من تقلبات الأسواق.

تأثير الحرب التجارية على سعر الذهب اليوم في مصر

مع تصاعد المخاوف من تجدد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، شهد سعر الذهب اليوم في مصر تفاعلا مباشرا مع الارتفاعات العالمية، في ظل ارتباط سوق الصاغة بالسوق الدولية ارتباطًا وثيقًا، خاصة بعد أن تجاوزت الأونصة عالميًا حاجز 4100 دولار للمرة الأولى في التاريخ.

ترامب يربك الأسواق

ورغم محاولة ترامب لاحقًا تهدئة المخاوف بقوله إن بلاده "لا تخطط لتصعيد فوري"، فإن الأسواق لم تستجب سريعًا، وظلت في حالة ترقب وحذر، مع استمرار الشكوك حول توجهات الإدارة الأمريكية في المرحلة المقبلة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على الذهب ودفع سعر الذهب اليوم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة.

القفزة التاريخية في الذهب

يرى محللون أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب منذ بداية عام 2025 يعود إلى تزايد المخاطر الجيوسياسية عالميًا، وتوسع البنوك المركزية في شراء الذهب لتعزيز احتياطياتها، إضافة إلى تدفقات صناديق الاستثمار الكبرى، فضلاً عن التوقعات المتزايدة بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، ما جعل المعدن الأصفر الخيار الأفضل للمستثمرين حول العالم.

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

وتشير أغلب التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال أكتوبر الجاري، مع خفض إضافي محتمل في ديسمبر، في محاولة لدعم الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من اضطرابات حادة وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، وهي العوامل التي انعكست على سعر الذهب اليوم في مصر بشكل واضح.

كلمة مرتقبة لجيروم باول

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم كلمة مهمة أمام الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال، وسط ترقب شديد من الأسواق العالمية لما سيتضمنه خطابه من إشارات حول مستقبل السياسة النقدية في الولايات المتحدة، حيث ينتظر المستثمرون أي تلميح قد يؤثر مباشرة على حركة الذهب في الأيام المقبلة، وبالتالي على سعر الذهب اليوم في مصر.

توقعات مستقبلية

يتوقع خبراء السوق أن يظل الذهب في مسار صاعد على المدى القريب، خاصة في ظل استمرار التوترات التجارية، وتزايد الطلب على الأصول الآمنة، مشيرين إلى أن أي تراجع محتمل في الأسعار سيكون محدودًا ومؤقتًا ما لم تشهد الأسواق انفراجة سياسية واقتصادية عالمية كبرى، وهو ما يعني أن سعر الذهب اليوم في مصر قد يواصل الصعود في الأيام القادمة إذا استمر هذا المشهد العالمي المضطرب.

 

