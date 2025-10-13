قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح والمهندس محسن صلاح في عزاء شقيقة المهندس إبراهيم محلب| صور
ترامب يدعو الشركات الأمريكية لتعزيز وتكثيف تواجدها واستثماراتها في مصر
ترامب: إعادة إعمار غزة ستكون أسهل جزء
إعلام النواب: تصريحات ترامب عن انخفاض معدل الجريمة بمصر تشجيع ودعاية مباشر للسياحة
ترامب: اتفاق شرم الشيخ لإنهاء حرب غزة تاريخي.. وأشكر الرئيس السيسي على جهوده
الرئيس السيسي يشيد بالدور الأمريكي لوقف حرب غزة.. ويؤكد: "خطة ترامب" تتطلب شخصيات استثنائية لتنفيذها
ترامب: البلاد الغنية لابد أن تدفع أموالا أكبر من أجل إعادة بناء غزة
ترامب: لولا الرئيس السيسي ما كنا سنحقق السلام في الشرق الأوسط
رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر تؤكد ريادتها في ترسيخ السلام من خلال “قمة شرم الشيخ”
رئيس وزراء باكستان: أرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد إيقافه 8 حروب
برلماني: قمة شرم الشيخ تؤكد المكانة المحورية لمصر كصانع رئيسي للسلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد غالي

يشهد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة من المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، وسط حالة من الترقب لتقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية، نحو 6297 جنيها لعيار 24 بيعا و6274 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5772 جنيها للبيع و5751 جنيها للشراء. 
وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، نحو 5510 جنيهات للبيع و5490 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4723 جنيها للبيع و4706 جنيهات للشراء. 
كما سجل عيار 14 نحو 3673 جنيها للبيع و3660 جنيها للشراء، وبلغ عيار 12 نحو 3149 جنيها للبيع و3137 جنيها للشراء. 
ووصل سعر الأونصة إلى 195863 جنيها، والجنيه الذهب إلى 44080 جنيها، بينما بلغت الأونصة العالمية بالدولار نحو 4112.18 دولار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وتتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات اقتصادية رئيسية، أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى السياسات النقدية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية حول العالم. 
فعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره استثمارا آمنا يحافظ على القيمة في ظل تقلبات الأسواق.

افضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية، إذ يعد العيار الرسمي المستخدم في الخطوبة والزواج، لكونه يجمع بين النقاء والسعر المناسب لمعظم الفئات. 
أما عيار 24 فيتميز بأعلى درجات النقاء والقيمة، ويفضل عادة في شراء السبائك والادخار طويل الأمد. 
كما يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين فئة الشباب، نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره النسبي، مما يجعله خيارا مفضلا للاستخدام اليومي، في حين تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات الحلي البسيطة والخفيفة الوزن.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميا، وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يظل المعدن الأصفر هو الخيار الأول للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيواصل خلال الفترة المقبلة أداءه كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات المالية، في ظل اتجاه العديد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر مرونة. 
كما توقعوا أن يحافظ المعدن النفيس على مكانته كملاذ استثماري موثوق لما يتمتع به من استقرار نسبي وقيمة حقيقية على المدى الطويل، مقارنة بالأصول الأخرى التي تتأثر سريعا بالتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.

أسعار الذهب اليوم الذهب اليوم سعر الذهب اليوم الاثنين الذهب اليوم الاثنين سعر الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري

المتحدث العسكري يكشف أسباب الانفجار الذي وقع في الهايكستب

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

جانب من أعمال إنقاذ التلاميذ

جثة و 10 مصابين .. ننشر أسماء ضحايا حادث سقوط تروسيكل يقل تلاميذ مدارس في ترعة بأسيوط

دونالد ترامب

بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر

الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

دفع حياته ثمنا للحقيقة... تعرف على قصة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي

ترامب

عمرو أديب: ترامب اختتم خطابه بالكنيست بجملة شعبان عبدالرحيم دون الحديث عن المستقبل

ترامب

ترامب يشتري "خبز التشالا" الإسرائيلي من متجر شهير في بني براك

ترشيحاتنا

ترامب يوقع على اتفاق غزة

نص اتفاق غزة الذي وقع عليه ترامب وقادة العالم في شرم الشيخ

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تسلم الصليب الأحمر جثتين لمحتجزين كانا بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد تسلم الصليب الأحمر جثتين لمحتجزين كانا بقطاع غزة

حماس

حماس تسلم أربعة توابيت تحتوي على رفات رهائن إسرائيليين

بالصور

تويوتا تشوق لـ"سنشري" أفخم كوبيه في تاريخها

سنشري
سنشري
سنشري

بعد ظهورها بقمة شرم الشيخ.. معلومات هامة عن ‏"الوحش"‏ سيارة الرئيس الأمريكي ترامب

سيارة الوحش
سيارة الوحش
سيارة الوحش

بمواصفات فرنسية متطورة.. رينو تكشف عن سيارة أوسترال 2026 الجديدة

رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026
رينو أوسترال 2026

المخرج هادي الباجوري يحتفل بعقد قرانه بعد نجاح هيبتا 2

هادي الباجوري
هادي الباجوري
هادي الباجوري

فيديو

نهاية الكون

نهاية الزمان ستكون بهذه الطريقة.. علماء يقدمون تصورا لنهاية الكون

حفلة فرقة Anyma

حقيقة حفل الأهرامات المرعب الذي أثار جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: البرغوثي.. رمزا وطنيا يتجاوز الانتماءات

د. عبير عطالله

د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

المزيد