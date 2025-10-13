أسعار الذهب اليوم في مصر

يشهد سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر اهتماما واسعا من المواطنين، خاصة من المقبلين على الزواج ومحبي اقتناء المشغولات الذهبية، في ظل استمرار المعدن الأصفر في أداء دوره كأداة رئيسية للادخار وحفظ القيمة، وسط حالة من الترقب لتقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية، نحو 6297 جنيها لعيار 24 بيعا و6274 جنيها للشراء، بينما بلغ عيار 22 نحو 5772 جنيها للبيع و5751 جنيها للشراء.

وسجل عيار 21، وهو الأكثر تداولا في السوق، نحو 5510 جنيهات للبيع و5490 جنيها للشراء، في حين بلغ سعر عيار 18 نحو 4723 جنيها للبيع و4706 جنيهات للشراء.

كما سجل عيار 14 نحو 3673 جنيها للبيع و3660 جنيها للشراء، وبلغ عيار 12 نحو 3149 جنيها للبيع و3137 جنيها للشراء.

ووصل سعر الأونصة إلى 195863 جنيها، والجنيه الذهب إلى 44080 جنيها، بينما بلغت الأونصة العالمية بالدولار نحو 4112.18 دولار.

اسعار الذهب اليوم في مصر

وتتأثر أسعار الذهب بعدة متغيرات اقتصادية رئيسية، أبرزها تحركات الأونصة في البورصات العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إضافة إلى السياسات النقدية وأسعار الفائدة التي تحددها البنوك المركزية حول العالم.

فعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره استثمارا آمنا يحافظ على القيمة في ظل تقلبات الأسواق.

افضل عيار ذهب للشراء

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارا في السوق المحلية، إذ يعد العيار الرسمي المستخدم في الخطوبة والزواج، لكونه يجمع بين النقاء والسعر المناسب لمعظم الفئات.

أما عيار 24 فيتميز بأعلى درجات النقاء والقيمة، ويفضل عادة في شراء السبائك والادخار طويل الأمد.

كما يحظى عيار 18 بشعبية كبيرة بين فئة الشباب، نظرا لتنوع تصميماته وانخفاض سعره النسبي، مما يجعله خيارا مفضلا للاستخدام اليومي، في حين تلقى الأعيرة الأخف مثل 14 و12 رواجا في تصميمات الحلي البسيطة والخفيفة الوزن.

ومع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادي عالميا، وتراجع الثقة في بعض أدوات الاستثمار التقليدية، يظل المعدن الأصفر هو الخيار الأول للمستثمرين والأفراد الباحثين عن الأمان المالي.

ويرى خبراء الاقتصاد أن الذهب سيواصل خلال الفترة المقبلة أداءه كأحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات المالية، في ظل اتجاه العديد من الدول إلى سياسات نقدية أكثر مرونة.

كما توقعوا أن يحافظ المعدن النفيس على مكانته كملاذ استثماري موثوق لما يتمتع به من استقرار نسبي وقيمة حقيقية على المدى الطويل، مقارنة بالأصول الأخرى التي تتأثر سريعا بالتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية.