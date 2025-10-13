قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قادة مصر وأمريكا وقطر وتركيا يوقعون على وثيقة شاملة بشأن اتفاق إنهاء حرب غزة
ترامب: قمة شرم الشيخ يوم عظيم للشرق الأوسط.. والجميع سعيد بإنهاء حرب غزة
بعد مرافقة طائرات حربية للطائرة الرئاسية.. مساعد ترامب يوجه الشكر لمصر
في قمة شرم الشيخ.. الرئيسان السيسي وترامب يوقعان اتفاق إنهاء الحرب في غزة
ترامب عن السيسي: أنا هنا مع صديقي القائد القوي والرئيس والجنرال
حقق السلام.. دونالد ترامب: الرئيس السيسي عظيم ورائع وقوي
جات الملوك| ياسمين عبد العزيز تتغنى بالرئيس السيسي بسبب قمة السلام
أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية
تفاصيل وصور| في واقعة مفجعة.. وفاة القس دميان وليم راعي دير القديسين بالأقصر
قبل مواجهة إسرائيل.. جاتوزو: عودة السلام لغزة تبعث الأمل.. وتدريب إيطاليا حلم العمر
أشرف سنجر: إرادة مصر والرئيس السيسي حفزت ترامب لإيجاد مبادرة لإنهاء الحرب في غزة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة
خطوات لإرجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة

لو الفيزا اتسحبت في الماكينة .. خطوات لارجعاها
لو الفيزا اتسحبت في الماكينة .. خطوات لارجعاها
محمد غالي

يتعرض عدد من عملاء البنوك لموقف مفاجئ أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي  ATM ، يتمثل في سحب بطاقة الفيزا وعدم خروجها مرة أخرى، ما يثير القلق حول كيفية استعادتها وتأمين الحساب البنكي. 

ويحدث ذلك لأسباب متعددة، منها انتهاء صلاحية البطاقة أو إدخال الرقم السري أكثر من مرة بطريقة خاطئة أو نتيجة لعطل فني في الماكينة.

وفي هذا الإطار، نشر موقع  banken verband  المتخصص في الشؤون المصرفية مجموعة من الإرشادات المهمة التي تساعد العملاء على التعامل مع هذا الموقف بطريقة صحيحة وآمنة دون التسبب في تلف البطاقة أو الماكينة.

الخطوة الأولى تتمثل في تجنب محاولة إخراج البطاقة بالقوة، إذ يلجأ بعض الأشخاص إلى استخدام أدوات معدنية أو بلاستيكية في محاولة لاستعادتها يدويا، وهو تصرف خاطئ قد يؤدي إلى تلف الماكينة أو احتجاز البطاقة نهائيا داخلها، كما يعرض صاحبها للمساءلة القانونية.

ثانيا، ينصح بالتأكد من إلغاء العملية عبر الضغط على زر الإلغاء وانتظار بضع ثوان، فقد تقوم الماكينة بإخراج البطاقة تلقائيا بعد انتهاء العملية أو معالجة الخطأ الداخلي.

أما الخطوة الثالثة فهي مراقبة شاشة الماكينة بعناية، إذ تظهر بعض الماكينات رسائل توضح سبب احتجاز البطاقة، سواء بسبب انتهاء الصلاحية أو قرار البنك بسحبها لأسباب أمنية، ما يساعد العميل على معرفة سبب المشكلة وتحديد الإجراء المناسب لاحقا.

كيفية ارجاع الفيزا لو اتسحبت في الماكينة

وفي حالة استمرار المشكلة، لا يفضل مغادرة المكان فورا، بل ينصح بإبلاغ موظف الأمن أو المسؤول في حال كانت الماكينة تابعة لأحد فروع البنك، حيث يمكنهم التواصل مباشرة مع إدارة الصيانة أو خدمة العملاء لإثبات الواقعة في حينها.

ومن أهم الخطوات التي يجب القيام بها الاتصال الفوري بخدمة عملاء البنك لتأمين الحساب وإيقاف البطاقة مؤقتا، خاصة إذا كانت الماكينة في موقع عام بعيد عن الفروع الرسمية. 

ويفضل الاحتفاظ دائما برقم خدمة العملاء المدون على ظهر البطاقة أو المتاح عبر الموقع الإلكتروني للبنك لتسهيل التواصل في مثل هذه الحالات الطارئة.

وفي حال تعذر استعادة البطاقة في نفس الوقت، يجب التوجه إلى أقرب فرع للبنك في أول فرصة ممكنة لتقديم طلب بإعادة إصدار بطاقة جديدة أو متابعة استعادة البطاقة المفقودة بعد استخراجها من الماكينة. 

ويقوم البنك عادة بإصدار بطاقة بديلة خلال أيام قليلة مع الحفاظ على الرصيد وكافة بيانات العميل.

وينصح الخبراء بضرورة تجنب استخدام ماكينات الصراف الآلي التي تبدو غير مألوفة أو معطلة جزئيا، مع التأكد من سلامة الفتحة المخصصة للبطاقة قبل إدخالها، والالتزام بحدود المحاولات المسموح بها لإدخال الرقم السري لتجنب احتجاز البطاقة بشكل تلقائي.

وتؤكد البنوك أن اتباع هذه الخطوات البسيطة يضمن الحفاظ على أمان الحسابات البنكية، واستعادة البطاقة أو الحصول على بديل لها في أسرع وقت دون أي أضرار مالية أو إجرائية.

