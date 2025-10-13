قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبيل

استخرج شهادة الجيش
استخرج شهادة الجيش
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبيل، في خطوة تعكس التوجه نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.

كيفية استخراج شهادة الجيش بالموبيل

وتأتي هذه الخدمة كأحد أهم التطورات التي ينتظرها الشباب، نظرا لأهميتها في استكمال مستندات التوظيف أو السفر أو الدراسة بالخارج، مما يوفر الجهد والوقت ويحد من التكدس داخل مكاتب التجنيد والسجلات العسكرية.

وتتيح إدارة السجلات العسكرية بوزارة الدفاع إمكانية استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو بدل فاقد منها عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة، والتي تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الطلبات.

ويقوم المواطن بإدخال بياناته بدقة، وتشمل الرقم القومي، الرقم العسكري، نوع الشهادة المطلوبة، وتحديد مكان الاستلام سواء من مكتب السجلات العسكرية أو عبر البريد المصري، وذلك ضمن منظومة مؤمنة بالكامل لضمان دقة البيانات وسرعة الخدمة.

استخراج شهادة الجيش بالموبيل ٢٠٢٥

وتعد شهادة تأدية الخدمة العسكرية من الوثائق الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، حيث تطلبها المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن أوراق التعيين، كما تشترطها الجهات الرسمية للحصول على تصاريح السفر أو التسجيل في البعثات الدراسية بالخارج.

شهادة الجيش

وحرصت وزارة الدفاع على رقمنة الخدمة بالكامل لتوفير بدائل سريعة وآمنة للمواطنين.

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الشهادة سواء لأول مرة أو كبدل فاقد، فتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية، والبطاقة الشخصية للأب، وكشف عائلي نموذج 1 جند، وبطاقة الخدمة العسكرية 6 جند، وبيان القيد العائلي.

وبعد استيفاء البيانات وسداد الرسوم المقررة إلكترونيا، يتم إرسال الشهادة إلى محل الإقامة خلال ثلاثة أيام عمل فقط عبر البريد أو يمكن استلامها يدويا من السجلات العسكرية.

وفي حالة تجديد شهادة الجيش، يتعين على المتقدم إحضار نموذج 53 تعبئة للموجودين في فترة الاحتياط، وصورة من شهادة الخدمة العسكرية السابقة، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي السارية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم الطلبات تجنبا لأي تأخير في المعاملة.

ويعد إطلاق هذه الخدمة الرقمية نقلة نوعية في منظومة العمل داخل وزارة الدفاع، إذ يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين ويرفع مستوى الشفافية والدقة في الإجراءات.

ويعكس التوجه الوطني نحو التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة المصرية لتطوير الخدمات الحكومية وربطها إلكترونيا، بما يضمن راحة المواطنين ويوفر تجربة متكاملة وسريعة في الحصول على الوثائق الرسمية دون عناء.

