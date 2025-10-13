أحمد حسام عوض: شباب مصر يثق في قيادة الرئيس السيسي لقاطرة السلام والتنمية

أكد أحمد حسام عوض عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن قمة شرم الشيخ للسلام والتنمية تمثل لحظة تاريخية تبرز الدور المحوري لمصر في قيادة الحوار العالمي نحو إنهاء الصراعات وإحلال السلام، مشيرًا إلى أن هذا الحدث الدولي الكبير يؤكد المكانة التي وصلت إليها الدولة المصرية كدولة مسؤولة تمتلك رؤية واستراتيجية واضحة للمستقبل.

وأوضح عوض أن الشباب المصري يتابع بفخر تحركات القيادة السياسية التي استطاعت تحويل مصر من دولة كانت تعاني من تحديات داخلية إلى منصة عالمية تجمع بين الشرق والغرب في حوار متحضر يهدف لبناء عالم أكثر استقرارًا وإنصافًا. وأضاف أن انعقاد القمة على أرض مصر رسالة إلى الأجيال القادمة بأن السلام ليس حلمًا بل خيار وقرار تتبناه القيادة المصرية وتسعى لترسيخه في كل المحافل الدولية.

وتابع قائلاً: “نحن كشباب نرى في هذه القمة ترجمة عملية لرؤية الرئيس السيسي في تمكين الأجيال الجديدة، وإشراكهم في صياغة مستقبل الدولة وموقعها في العالم”، مؤكدًا أن ما حققته مصر من نجاحات سياسية واقتصادية في السنوات الأخيرة جعلها مؤهلة لتكون نقطة انطلاق لعهد جديد من التعاون الدولي القائم على التنمية المشتركة.

وشدد عوض على أن حضور مصر القوي في هذه القمة سيترك أثرًا إيجابيًا في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني، ويفتح المجال أمام مشروعات مشتركة بين القطاع الخاص المصري ونظرائه في الدول المشاركة، مضيفًا أن الشباب في حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية بكل الدعم والإيمان بقدرتها على قيادة مرحلة سلام وتنمية حقيقية.

ووجه عوض تحية تقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على شجاعته السياسية ورؤيته المستقبلية، مؤكدًا أن شباب مصر هم السند الحقيقي لاستمرار مسيرة السلام والبناء.