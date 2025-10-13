عمرو أديب: غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ من أفضل الأشياء اليوم

قال الإعلامي عمرو أديب، إن من أفضل الأشياء التي حدثت اليوم أن نتنياهو لم يحضر القمة في شرم الشيخ للتوقيع على اتفاقية السلام بين إسرائيل وحماس.

وأكد عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر"، أننا يجب أن نعرف قيمة هذا اليوم، فكل هذه القيادات وضعت وزنها الدولي؛ للتأثير والمشاركة في وقف الحرب.

وأشار عمرو أديب، إلى أن رؤساء الدول أتوا إلى شرم الشيخ؛ لأنهم يعلمون أن وقف الحرب مفيد جدا لبلادهم ويريدون أن يكونوا طرفا في هذه الاتفاقية المهمة.

وأكد أنه يجب تقديم الشكر على من قام وشارك في تنظيم قمة شرم الشيخ في هذا الوقت القصير فيجب أن نفتخر ببلبادنا وجهازنا الإداري والتنظيمي.