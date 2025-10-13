عمرو أديب: من الآن انتهت التوترات في العلاقات المصرية الأمريكية

علق الإعلامي عمرو أديب، على المؤتمر الثنائي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على فضائية "ام بي سي مصر": بعد هذا اللقاء أستطيع أن أقول أنه من الآن انتهت التوترات في العلاقة المصرية الأمريكية.

و أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه فخور بالرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل كبير ، مضيفا:" أقدر لمقدار الحب والاحترام المتبادل ".

وقال ترامب في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام "، :" نحن نتحدث عن السلام في الشرق الأوسط وهو يحدث بالفعل الأن".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للرئيس الامريكي دونالد ترامب، قائلا:" نثمن إنجازك غير المسبوق لإنهاء الحرب في غزة".

وقال الرئيس السيسي في كلمته في قمة شرم الشيخ للسلام، :" نريد تثبيت وقف إطلاق النار في غزة واستدامته".