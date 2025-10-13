سمير غطاس يحكي موقف يريد تشويه صورة مصر.. وعمرو أديب: ده إخوانجي معفن.. فيديو

قال سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن مصر ثبتت على موقفها رغم الضغوطات المعروفة والمخاطر التي واجهتها، ورفضت التهجير وقدمت بدلا.

وأضاف غطاس، في لقائه مع برنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب، على فضائية "ام بي سي مصر"، أن دور مصر كوسيط في المفاوضات كانت في الأغلب مؤيدة للشأن الفلسطيني رغم مزاعم الجماعات الإخوانية.

وتابع: واحد أضحكني سفالته وبيقول إن مصر عملت كده عشان تاخد الحديد الخردة الموجود في غزة، وعلق على هذا الموقف الإعلامي عمرو أديب، قائلا "ده إخوانجي معفن".

وأكد أن مصر تثبت وجهة النظر العربية الفلسطينية، والأهم من ذلك، هو تقديم البديل عن خطة ترامب.