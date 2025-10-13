عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان

علق الإعلامي عمرو أديب، على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الكنيست الاسرائيلي.

وكتب عمرو أديب عبر أكس: "كميه التطبيل لترامب فى الكنيست تاريخية لا اظن ان ترامب نفسه قد استمع لتلك المعلقات منذ ان دخل السياسه أساتذه فى تدوير دماغ اي رئيس امريكى.. نيتنياهو لبسه كل طلباته ومنها هضبه الجولان الحمد لله ان لم يجروء على الاقتراب من مصر ! بجد تاريخى ولن يتكرر".

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنهى خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي بجملة للفنان الراحل شعبان عبدالرحيم قائلاً: "أنا بحب إسرائيل"، مشيرًا إلى أن الخطاب انتهى وسط حالة من الإطراء المبالغ فيه، دون أن يتطرق ترامب إلى أي حديث عن السلام أو المحبة أو المستقبل فيما بعد تبادل الرهائن.

الجدول الزمني للزيارات

وأضاف أديب أن الجدول الزمني للزيارات المقررة تأخر بسبب طول كلمة ترامب، قائلاً إن "الراجل دا مش هيوصل مصر في معاده، لأننا مش عارفين لسه الترتيب أو تفاصيل المواعيد"، موضحًا أن ما جرى في الكنيست لم يكن خطابًا سياسيًا بقدر ما كان احتفالًا بترامب داخل إسرائيل.