عاجل| ترامب يغادر مطار بن غوريون متوجها إلى قمة شرم الشيخ للسلام
عمرو أديب: نيتنياهو ورط ترامب في كل طلباته ومنها هضبه الجولان
ضياء رشوان: لا مبررات دينية وراء إلغاء نتنياهو زيارته لمصر
الصحة تواصل تفعيل منظومة القوى العاملة الإلكترونية بمديرية القاهرة
أخبار التوك شو.. ترامب: 20 محتجزا إسرائيليا سيعودون اليوم إلى عائلاتهم.. ولميس الحديدي تعلق على غياب نتنياهو عن قمة شرم الشيخ
الرئيس السيسي يقرر منح ترامب قلادة النيل في قمة شرم الشيخ للسلام| وخبير يحلل
وزارة الإنتاج الحربي تشارك في معرض مصر للطاقة النظيفة والتقنيات المتطورة
عرضوا حياتهم والمواطنين للخطر.. القبض على 3 أشخاص إستعرضوا بسياراتهم بالغربية
الرئيس السيسي يستقبل إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قمة شرم الشيخ
المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة
أحمد موسى: القادة يجتمعون مع الرئيس السيسي.. وترامب تأخر عن القمة ساعتين
بسبب نتنياهو وزعيم المعارضة.. ترامب: تأخرت عن الذهاب إلى مصر
أخبار العالم

المستشار الألماني يطالب ترامب بإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة

دونالد ترامب
دونالد ترامب
هاجر رزق

طالب فريريدريش  ميرز المستشار الألماني ترامب على إنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اتفاق غزة.

في سياق آخر، أعلن أمير أوحانا، رئيس الكنيست الإسرائيلي، في كلمته أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ترشيح ترامب لنيل جائزة نوبل للسلام في العام المقبل، قائلاً إنه رجل عظيم.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال إلقاء كلمته في الكنيست الإسرائيلي، سيتم نزع سلاح حماس ولن يكون أمن إسرائيل مهددا، وأضاف الرئيس الأمريكي شخصيتي في الواقع تميل إلى إيقاف الحروب.

وأضاف: “لقد اجتمعنا هنا لنقدم الشكر لإله إبراهيم وإسحق ويعقوب وهذه ليست نهاية الحرب فحسب، بل نهاية عصر الإرهاب.. هذا هو الفجر التاريخي للشرق الأوسط الجديد".

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، موجها حديثه للرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  إن عدم فوزك بجائزة نوبل للسلام هذا العام خطأ فادح من اللجنة، لكن لن يكون أمامهم خيار آخر - سيتعين عليهم منحها لك العام المقبل.

المستشار الألماني ترامب غزة رئيس الكنيست جائزة نوبل للسلام

